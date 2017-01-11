11.01.2017 17:15 Kilis'te 37 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis'te polisin bir evde yaptığı aramada 37 bin 184 adet captagon hap ele geçirildi. Kilis'te polisin bir evde yaptığı aramada 37 bin 184 adet captagon hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı gereğince bir ikamette arama yaptı. Aramada 37 bin 184 adet captagon sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. R.D. isimli şüpheli talimat gereği gözaltına alındı.



