Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kilis Belediyesinden öğrencilere motivasyon eğitimi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kilis Belediyesinden öğrencilere motivasyon eğitimi

Sosyal Belediyecilik anlayışını sürdüren Kilis Belediyesi, öğrencilere motivasyon eğitimi veriyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışını sürdüren Kilis Belediyesi, öğrencilere motivasyon eğitimi veriyor.

Kilis Belediyesi ile SODES ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen "Gülen Yüzler Mutlu Yarınlar" projesi ile Nedim Ökmen Anadolu Lisesi, Refik Halit Kertmen Ortaokulu, Abdurrahman İyigün Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olmak üzere 4 ayrı okulda eş zamanlı olarak öğrencilere uzman eğitimciler tarafından Moral, Motivasyon ve Kariyer eğitimi verdi. Eğitim, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Eğitimin ardından öğrencilere Kilis Belediyesi tarafından Baklava ikram edilmesiyle eğitim tatlı bir şekilde son buldu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Ürünlerim görünmüyor' dedi, pazarcıyı öldürdü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Altının gramı iki haftanın zirvesinde (Çeyrek altın ne kadar?)
Altının gramı iki haftanın zirvesinde (Çeyrek altın ne kadar?)
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Ürünlerim görünmüyor' dedi, pazarcıyı öldürdü
'Ürünlerim görünmüyor' dedi, pazarcıyı öldürdü
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 28 yaralı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Ayı, kadına böyle saldırdı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Başkent'te fırtınanın uçurduğu saç levha bir kişiyi yaraladı
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gazetecilerden; Kaymakam Deniz Pişkin'e 'Hayırlı Olsun' ziyareti
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele edilecek
Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi
Konyaaltı'na Kongre ve Fuar Merkezi
Kartepe yılbaşına hazır
Kartepe yılbaşına hazır
Çatalzeytin'de SYDV'ye üye seçimi toplantısı düzenlendi
Çatalzeytin'de SYDV'ye üye seçimi toplantısı düzenlendi
'Asımın Nesli' adlı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı
'Asımın Nesli' adlı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı
Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti
Fırtına gibi esen İzmir'in kızları Süper Lig'e gözünü dikti
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 70 polis hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin 70 polis hakkında gözaltı kararı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English