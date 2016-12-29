29.12.2016 10:22 Kilis Belediyesinden öğrencilere motivasyon eğitimi

Sosyal Belediyecilik anlayışını sürdüren Kilis Belediyesi, öğrencilere motivasyon eğitimi veriyor. Sosyal Belediyecilik anlayışını sürdüren Kilis Belediyesi, öğrencilere motivasyon eğitimi veriyor.



Kilis Belediyesi ile SODES ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen "Gülen Yüzler Mutlu Yarınlar" projesi ile Nedim Ökmen Anadolu Lisesi, Refik Halit Kertmen Ortaokulu, Abdurrahman İyigün Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olmak üzere 4 ayrı okulda eş zamanlı olarak öğrencilere uzman eğitimciler tarafından Moral, Motivasyon ve Kariyer eğitimi verdi. Eğitim, öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Eğitimin ardından öğrencilere Kilis Belediyesi tarafından Baklava ikram edilmesiyle eğitim tatlı bir şekilde son buldu.

