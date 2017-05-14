Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını ziyaret etti.

Muğla Marmaris'te yaşanan trafik kazası sonrasında, Buca'daki cenaze törenlerine katılmak üzere İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'da bulunan anıt mezarını da ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, mezara karanfiller bıraktı.

Ziyarete CHP Genel Başkan yardımcıları, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güve, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve belediye başkanları da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu karşılarında gören Karşıyakalılar hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı. Tavla oynayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

