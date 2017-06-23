Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 9. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da devam eden adalet yürüyüşünün 9. gününün son etabını eşi, oğlu ve geliniyle tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da devam eden adalet yürüyüşünün 9. gününün son etabını eşi, oğlu ve geliniyle tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 9'uncu gününü Bolu'da Köroğlu Dinlenme Tesislerinde tamamladı. Kılıdaroğlu'na yürüyüşün son etabında Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, sanatçı Erdal Erzincanlı, Bolu'nun hayırsever işadamı İzzet Baysal'ın yiğeni Ahmet Baysal ve çeşitli meslek gruplarının sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticileri eşlik etti. Yürüyüşün bir bölümünde ise faklı dillerde "adalet" yazılı tshirtler giyen vatandaşlarla Kılıçdaroğlu kol kola girerek yürüdüler.

Yaklaşık 20 kilometre yürüdükten sonra Bolu'da Köroğlu Dinlenme tesislerine gelen Kılıçdaroğlu'na bir süre eşi, oğlu ve gelini de eşlik etti.

(Faruk Çidem /İHA)