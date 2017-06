Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 15. gününde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör kimden gelirse gelsin FETÖ'den mi geliyor, PKK'dan mı geliyor, DHKP-C'den mi geliyor, kimden gelirse gelsin, teröre karşı hepimizin namuslu şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün 15. gününde Düzce'de basın toplantısı düzenledi. Sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröre dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Adalet için toplumun vicdanı için yürüyoruz. Bu yürüyüşe gerçekten de toplumun çok değişik kesimlerinden sempati ile bakanlar var. Özellikle anayasa referandum sırasında evet oyu kullanan pek çok vatandaşımız da gerek şifahi olarak, gerek telefonlarla bize sempati ile baktıklarını, bu yürüyüşümüze destek verdiklerini ifade ediyorlar. Biz de onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bizi derinden üzen olaylar da var Türkiye'de. Her gün yeni şehitler geliyor. Şehit haberleri geliyor. Terörsüz bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur. Terör kimden gelirse gelsin FETÖ'den mi geliyor, PKK'dan mı geliyor, DHKP-C'den mi geliyor, kimden gelirse gelsin, teröre karşı hepimizin namuslu şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı hepimizin ödünsüz bir şekilde tavır alması lazım. Teröre karşı ortak mücadele etmemiz lazım" dedi.



"RABİA İŞARETİ YAPIP PROTESTO EDENLERİ ALKIŞLADIK"

Yürüyüş sırasında Rabia işareti yapıp kendilerini protesto edenlere de teşekkür eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ben her zaman şunu söyledim. Her ortamda da söyledim. Hükumet yetkililerine, arkadaşlar siz terörü bitirmek için ne istiyorsunuz? Her istediklerini aldılar. Ama bitmiyor. Son referandum geldi. Referandumda da 'evet oyu verin terör bitecek' yeri göğü afişlerle donattılar. Şimdi terör bitsin diye evet oyu veren vatandaşlarımın vicdanına sesleniyorum. Artık kandırılıyorsunuz. Bunu düşünün. Bunların terörü falan önleyecekleri, bitirecekleri yok. Biz kendi ülkemizde terörün olmadığı adaletin egemen olduğu bir ülkeyi oluşturmak inşa etmek istiyoruz. O nedenle buraya bu yürüyüşe bir siyasal parti kimliği vermekten öte adalet isteyen 80 milyon adına yürüyoruz. Ve bize destek verenler var. Dolayısıyla bugün Düzce'den ayrılıyoruz. Tüm Düzceli arkadaşlarıma vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bize sempati ile bakan, bize el sallayan, hatta arada bir Rabia işareti yapıp bizi protesto eden yada Rabia işareti yapıp bizi protesto ettiğini düşünen bütün Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben ne kadar adalet istiyorsam, eşitliğin mantığında o da vardır. Benim siyasal düşüncelerimin karşısında olan ve benim gibi düşünmeyen vatandaşın da adalet isteme düşüncesini özgürce açıklama imkanı var. O nedenle onlar bizi protesto ederken veya kötü sözler söylerken biz sadece ellerimizi yukarıya kaldırdık ve onları alkışladık. Alkışladığımız için de çok memnunuz. Çok huzurluyuz. Düzceli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Olumsuz bir olay oldu. O nedenle çok sayıda Düzceli geldiler özür dilediler. Biz o olayı asla Düzce'liler ile bir tutmadık. Onların suyunu içtik, ekmeğini yedik. Düzce'de ben 15 Temmuz şehidimizin ailesini ziyaret ettik. Yine bir ailede oturup akşam yemeği yedik. Onların sofralarına oturduk. Onların misafirperverliğini de gayet iyi bilen birisiyim. Düzce'ye yeni gelmiyorum. Daha önce de sıradan vatandaş olarak da politikacı olarak da birkaç kez gelmiştim. Şimdi yolumuz Sakarya, dolayısıyla ondan sonra Kocaeli ve İstanbul."

Kılıçdaroğlu, basın toplantısının ardından 15. günde adalet yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.