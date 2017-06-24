Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 10. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 10. gününü tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşün 10. gününü tamamladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 10. gününe bu sabah saatlerinde Köroğlu mevkisinden başladı. Sabah saat 10.00'da başlayan yürüyüş 18.00 itibariyle sona erdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler gün boyunca 17 kilometrelik yolu kat etti. Kılıçdaroğlu, 7 kilometrelik yürüyüşün ardından ilk molayı Çaydurt köyü yakınlarında verdi. İkinci molayı Susuzkınık köyü yakınlarında veren CHP lideri, geceyi de Bolu girişinde bulunan tır parkında geçirecek.

Kemal Kılıçdaroğlu'na milletvekillerinin yanı sıra, 20'ye yakın avukat, eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, geceyi tır parkında geçirdikten sonra Ramazan Bayramı namazını da yarın sabah Bolu'da kılacak. Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra 5 kilometre daha yürümesi bekleniyor.

(Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi /İHA)