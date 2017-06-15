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Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
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Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair canlı yayında yaptığı açıklamalarda, partisinin yarın Ankara'dan İstanbul'a başlatacağı yürüyüşe ilişkin detayları açıkladı. Kılıçdaroğlu, 'Artık sabredecek bir şey kalmadı. Haklılığımızı bütün dünyaya duyurmak zorundayız' dedi.

Kılıçdaroğlu, CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlıyor. CHP liderinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Öncelikle inanamadım. Enis Bey'in morali yerinde. Haksızlık yapıldığını biliyor. Ben de ona moralini iyi tutması gerektiğini söyledim. Sonuç su aslında Enis Berberoğlu Türkiye'nin en önemli gazetelerinde çalışmış, haberin ne olduğunu bilen, toplumun nabzını tutan bir kişi, elde kanıt olmadığı için görüşmelerini ele aldılar. Gazetecilerin başka gazetecilerle konuşmaması tuhaftır. Buna 25 yıl mahkumiyet cezası verilmiştir. Devleti devlet yapan adalettir. Çöken bir devlete adım adım gidiyoruz. Adalet, hukuk yok. Adaletsizlik var. Bu kararı veren hakim Saray'dan telkin alıyor.Çocuklarına, torunlara nasıl hesap verecek?

Erdoğan "Bunu onların yanına bırakmayacağım" demişti. Haberi yayınlamaks suç değildir. Yasa dışı bir örgüte kaçak silah gönderirseni suç işlemiş olacaksınız. Suç işlemiyorsanız neden korkuyorsunuz?

'MADEM İNSANİ YARDIM, NEDEN KORKUYORLAR'

Madem insani yardım neden korkuyorlar? İnsani yardım devlet sırrı olmaz ki. Hiçbir zaman gizli kapaklı yapmadık bu işi. Uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan korkuyorlar

'BEN YÜRÜYECEĞİM, BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM'

Artık sabredecek bir şey kalmadı. Türkiye elden gidiyor. Devletin çivisi çıkmış. Yapacağımız şey toplumu uyandırmaktır, bilgilendirmektir. Bunu nasıl yapacaksınız? Direnerek yapacaksınız. Haklılığımızı bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Türkiye'de adaletin kalmadığını bütün dünyaya duyurmak zorundayız. Bunun yolu sakin olmakta, gerekirse yürümekte. Ben yürüyeceğim.

Ben yürüyeceğim. Arkamdan 1 kişi gelir, 5 kişi gelir, 10 bin kişi gelir, o ayrı bir şey. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Hani derler ya, bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı.

Kimse gelmese de tek başıma yürüyeceğim. Ben bunu yapmazsam koltukta durmam gereksizdir. Adaleti ve demokrasiyi savunan bir insan olarak, her türlü çabayı göstereceğim. Elime silah almayacağım. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Yapmak zorundayız. Yapmadığımız takdirde ülkemizi felaketler bekliyor.

'ARZU EDEN HERKES GELEBİLİR'

Maltepe cezaevine kadar yürüyeceğiz. Orada bitmeyecek. Bu ülkede adalet tesis edilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Arzu eden herkes gelebilir. Ama gelenler provokasyona teslim olmayacaklar. Sırtı kalınlar için yürümüyoruz. Onlar her türlü engeli aşıyorlar. Onlar için hapishaneler yok, istedikleri suçu işlesinler dışarıdalar. Onların dayıları var.

'YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEZSE…'

(İzin verilmezse ne yapacaksınız?) Yasaklasınlar. Daha da büyütürler. Bütün dünya rezaleti görür. Bir ülkenin anamuhalefet lideri yürüyorsa bu bütün dünyada haberdir. Ama önemli olan, benim haklılığım. Ben haklıysam, önümde hiçbir engel yoktur.

(Dokunulmazlıklar konusundaki eleştiriler) Eleştiriyi samimi bulmuyorum. Bizim parti programımızda dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Kurultayın verdiği kararı nasıl tanımıyorum diyebiliriz. Bugün de olsa aynısını söylüyoruz. Kürsü dokunulmazlığı olmalı, onun dışında olmamalı.

Ama milletvekilleri tutuklanmamalı. AYM karar verdi. Şimdi anayasa aykırı ama bu mahkemeler niye uymuyor diyeceksiniz? Hangi mahkemeler? Yargı olsa tutuklanan milletvekili olmaz.

'SERT MUHALEFET YAPTIK'

Bizim çabalarımızda eksikler olabilir, yanlış görenler olabilir. Daha katı bir muhalefet yapmamızı isteyenler olabilir. Sonuçta bu ülkenin çıkarları sonucunda sert eleştiri gerekiyorsa bunu yaparız. Sert muhalefet gerekiyorsa yaparız, yapıyoruz da. Anayasa görüşmelerinde bütün dünya tanık oldu. Şimdi biz bu ülkeye güçlü bir demokratik sistemi getirmek zorundayız. Tek adam rejimi olmaz. Tek adam rejimi toplumu yozlaştırır.

YSK'YA ELEŞTİRİ

YSK'daki çete olmasaydı bu anayasa geçmezdi. Birleşirsek demokrasi paydasında kaybetmeyiz. Elin oğlu demokrasiyi savunuyor da biz savunamayacak mıyız kendi ülkemizde? Demokrasiyi savunanların işine son veriyorlar.

'İKİ TANE 15 TEMMUZ VAR'

Bir sokağın 15 Temmuz'u var, bir de Saray'ın 15 Temmuz'u var. Sokağın 15 Temmuz'una diyeceğimiz hiçbir şey yok. 249 vatandaşımız şehit. Gelelim Saray'ın 15 Temmuz'una. Darbe komisyonu neden darbenin üstünü kapatmak istiyor? Çoğunluk AK Parti'den. Bu 249 şehidin kanı yerde kalacak mı? Darbenin ortaya çıkmasını istemeyenler kimler? Saray'ın 15 Temmuz'u.Bu darbeyi kapatan adam darbecinin kendisidir. FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur diye açıklama yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi? ByLock? MİT yazı yazıyor. 215 bin kişi ByLock kullanıcısı tespit edilmiş durumda. MİT diyor ki biz ByLock kullananları gönderdik. Nerede bunlar? Hiçbir siyasi yok mu? Var. Baklavacısı var, üniversite hocası var, damadı var. Siyasetçiye gelince yok. Kim dedi yok diye? Yurtta Sulh Konseyi kimlerden oluşuyor? Bütün karanlık sorular iktidarın arzusu üzerine kapatıldı. Onun için bu darbeye "kontrollü darbe" diyoruz, kimse kusura bakmasın.Sonuçlarından yararlanılıyor. Bilinen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbeye kontrollü darbe denir.

MİT-GENELKURMAY GÖRÜŞMESİ

14 Temmuz'da MİT ve Genelkurmay özel olarak görüştü. Ne görüştüler bilmiyoruz. Çünkü hükümet parlamentoyu bilgilendirmelerine izin vermedi.

AA'YA TEPKİ

Anadolu Ajansı işkence görüntülerini bütün dünyaya servis etti. Bir devleti bu kadar küçültemezsiniz.

'DEMİRTAŞ'I ORTAM OLURSA ZİYARET EDERİM'

Demirtaş'ı ortam olursa ziyaret ederim. Saygın bir siyasetçi. Bir dönem oldukça sempati uyandırdı. Demirtaş teröre mesafeli olan birisi, Bu konuda oldukça açık demeçleri var. Meclis Başkanı'na bir seçilmiş bir siyasetçinin hapiste olmasını doğru bulmadığımı söyledim.

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