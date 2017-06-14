Kılıçdaroğlu: Yarın Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.

CHP MYK sonrası konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Hiçbir veri olmaksızın 25 yıla mahkum ediliyor. Hangi anlayışla, hangi hukukla? Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklar. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık. Adalet istiyoruz bu ülkede, demokrasi istiyoruz bu ülkede.

Hakim hakim olmaktan çıktı. Gözünü dikmiş saraya. Ben ne karar vereceğim diye bekliyor.

Bunların hiçbirisi hakim değil. Sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar. İlk kez Türkiye bu kadar ağır bir tablo ile karşı karşıya. Yarın saat 11.00'de Güvenpark'ta olacağım. Elimde sadece bir afiş olacak. "Adalet" yazacak üzerinde. Dünyanın en soylu kavramıdır. Adaletin olmadığı bir devlet mi olur? Adaletin olmadığı bir halk mı olur? Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Adaletin temeline dinamit koyuyorlar. Yarın 11.00'de Güvenpark'ta yürüyüşümüzü başlatacağız, demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar, adalet bu ülkeye gelinceye kadar.

Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu yürüyüşün, yarın saat 11'de Ankara Güvenpark'tan başlayacağı, İstanbul Maltepe Cezaevi'nde sona ereceği öğrenildi.