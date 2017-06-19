'Kılıçdaroğlu ve CHP'liler spor yapmış oluyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin başlattığı yürüyüşün anlaşılabilir olmadığını belirterek, 'Bu vesile ile spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iş' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililerin başlattığı yürüyüşün anlaşılabilir olmadığını belirterek, "Bu vesile ile spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iş" dedi.

Ağrı'da İHA'ya özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, CHP'lilerin mahkeme kararına saygı duymaları gerektiğini vurguladı. Başlatılan yürüyüşün hoş olmadığına değinen Kavakçı Kan, "Tabii mahkeme kararlarına saygılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Hoşlanılmayabilir, beğenilmeyebilir, ama bu şekilde bir yürüyüşle bunu protesto edilmesi açıkçası pek anlaşılabilir bir şey değil. Gönül isterdi ki 15 Temmuz sonrası birlik beraberlik ruhu devam etsin ve biz Mecliste hep beraber mücadele edelim. 'Adalet için yürüyoruz' deniliyor, aynı zamanda 20 Temmuz'dan bir bahis var, Olağanüstü Hal'in ilk ilan edildiği ve yine CHP tarafından dile getirilen maalesef 'kontrollü darbe' gibi saçma sapan, 249 şehidimizin manevi ruhlarını zedeleyen bir söylem söz konusudur. Gönül isterdi ki mahkeme kararlarını protesto etmek yerine şehitlerimiz ve ülkemiz için beraber el ele verip çalışalım. Ama tabii tercih onlarındır, spor yapmak önemlidir. Bu vesile ile spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iştir" diye konuştu.



"2023 VE 2071 HEDEFLERİNE YÜRÜYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partinin başına geçmesi ile partinin daha da dinamik bir hale geldiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Sayın Cumhurbaşkanımız partisinden belki teknik olarak uzakta, ama gönül olarak asla uzak değildi. Şimdi partisi ile bir arada olmasının önündeki engeli de 16 Nisan'da kıymetli halkımızın lütfedip Referandumunda 'Evet' oyu vermeleri ile o engelin kalkması ile beraber artık partisinin başında yer alıyor. Bizim işimiz hizmet, AK Parti'yi diğer hareketlerden farklı kılan şey, halkın, milletin sesine kulak verip onların istedikleri hizmetleri arttırarak gece gündüz çalışarak devam etmektir. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak partisi ile buluşması ile biz çok daha motive olduk. Gece gündüz çalışıyorduk, şimdi o tempoyu daha da arttırarak Türkiye'yi 2023-2071 hedeflerine taşımak için çalışacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

