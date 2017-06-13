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'Kılıçdaroğlu Türkiye karşıtı lobilerin sözcüsü gibi'
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'Kılıçdaroğlu Türkiye karşıtı lobilerin sözcüsü gibi'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Kılıçdaroğlu ve CHP bu haliyle bir muhalefet partisi gibi değil, Türkiye ve Erdoğan karşıtı uluslararası lobilerin sözcüsü gibi davranmaktadır' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kılıçdaroğlu ve CHP bu haliyle bir muhalefet partisi gibi değil, Türkiye ve Erdoğan karşıtı uluslararası lobilerin sözcüsü gibi davranmaktadır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamaları eleştirdi. Bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda, Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha "genel başkanlığa geliş amacına" son derece uygun bir dil kullandığını belirten Ünal, "Kılıçdaroğlu ve CHP, bu haliyle bir muhalefet partisi gibi değil, Türkiye ve Erdoğan karşıtı uluslararası lobilerin sözcüsü gibi davranmaktadır. 15 Temmuz özelinde ise FETÖ ile aynı dili kullanarak, karşı darbe yalanı ile şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimini kontrollü olarak niteleyen Kılıçdaroğlu bilmelidir ki, o güne dair kontrollü olan tek şey havaalanından kaçışıdır" ifadelerini kullandı.
(Enise Vural / İHA)

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