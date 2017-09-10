Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy İlçe Başkanlığında düzenlenen üye katılım törenine katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Lideri, terörle mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

"TERÖRÜ BİTİREMEZSEM SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, “Türkiye'nin en temel sorunu nedir? Terördür diyorlar. Şu sözü verdim; 4 yılda terör sorununu çözemezsem siyaseti bırakacağım. Bu kadar basit. 15 yıldır çözemiyorlar, 4 yılda ben çözeceğim" ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEYE KARŞI ÇIKAN VEKİL

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, akıllara CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun çıkışını getirdi.

Tanrıkulu, terörle mücadelede çok önemli bir yer tutan SİHA'ların kullanılmamasını istemişti.

TERÖRİST CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, Tanrıkulu ile birlikte PYD'li teröristin cenazesine katılarak gözyaşı dökmüştü.