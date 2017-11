17.11.2017 18:33 Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da konuştu

Bir dizi program ve açılışa katılmak üzere Tekirdağ'a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu programının ardından Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımlarının temel atma törenine katıldı. Süleymanpaşa ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Kadir Bey'in, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını burada kısaca izledik ama ben size farklı bir pencereden düşüncelerimi aktaracağım. Defalarca söyledim, Türkiye'nin kurucu değerlerine dönmek zorundayız. Bir arada yaşamak zorundayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin iki bürokratı gelip açıklama yaptılar, son derece mutlu oldum. Burada bulunmaları liyakate verilen değerin sonucudur. Onlar biliyorlar bu işi. İşi ehline vermek lazım. Eğer bu işi biliyorlarsa, iyi yapıyorlarsa, iyi planlıyorlarsa kim rahat edecek, belediye başkanı rahat edecek" dedi.



"TARİHİMİZDE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ"

"Devlette liyakati yok ederseniz olmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim tarihimizde bir ilk gerçekleşti. İlk kez devletin kozmik odası, devleti yönetenler tarafından bir terör örgütüne teslim edildi. Devletin kozmik odası, yani namusu, yani şerefi, yani bütün değerleri devleti yönetenler tarafından bir terör örgütüne açıldı. Bunun hesabı verildi mi verilmedi. 'Beni kandırdılar, beni aldattılar.' Ne demek kandırdılar? Ne demek aldattılar? Ülkeyi yönetenler kandırılırsa vay bu milletin haline. Konuşuyorlar, sabahtan akşama kadar konuşuyorlar ama kendi hatalarını da görecekler" şeklinde konuştu.



"HER BAKAN EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

Eğitim sistemi konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Her bakan değiştiğinde, Milli Eğitim politikası değişiyor her anne çocuğunun gelişiminden ve geleceğinden endişe ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 11 ilçeye 11 okul yaptı. Bu okul yapma görevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ama beceremiyorlar, biz yapıyoruz" diye konuştu.



"VERDİĞİMİZ TÜM SÖZLERİ TUTTUK"

"Biz verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Seçimler öncesi asgari ücreti net bin 500 lira yapacağız dedik, bu parayı nereden bulacaksınız dediler. Bizim en küçük belediyelerimizde de büyükşehir belediyelerimizde de bütün belediyemizde ücret en az net bin 500 liradır" diyen Kılıçdaroğlu, "Demek ki oluyor, demek ki yapılabiliyor. Sorun şu aslında küçük bir belediye bunu yapabiliyorsa bir büyükşehir belediyesi bunu yapıyorsa, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bunu nasıl yapamıyor" dedi.

2019 seçimlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Önümüzde iki seçenek var. Bir tek adam rejimi, iki demokratik parlamenter sistem. İki tercih dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var ben dahil hepimizin sorumluluğu var. Cumhuriyeti kuranlar bize güzel bir Türkiye bıraktılar. Bedel ödediler. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda hayatlarını verdiler, çocukları daha güzel bir ülkede yaşasın diye ama biz demokrasimizi geliştirmek zorundayız ki çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakabilelim. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek zorundayız. Düne kadar bizi eleştiriyorlardı ama bugün artık onlar da bunu çok net görüyorlar, Hizmeti, ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi götürür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sadece bir örnek vereceğim, sadece bir örnek. İstanbul, Ankara büyükşehir belediyeleri metro yapamadılar, paramız yok dediler, şu anda bu metroları bakanlık yapıyor. Ama bizim İzmir Büyükşehir Belediyemiz kendi imkanlarıyla yapıyor üstelik onların yaptığının üçte bir fiyatına yapıyor. Kadir başkanın parasını kesiyorlar, vermeyeceğiz diyorlar, sanıyorlar ki, hizmeti engelleyeceklerini sanıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç kimse, Tekirdağlılara sunulan hizmeti engelleyemez. Dişe diş, göze göz, bu hizmetler yapılacak. Bütün engellemelere rağmen Tekirdağ'a bin 800 kilometre altyapı yapıldı. Bu kolay bir iş değil, bunun özünde yatan şudur, kul hakkı yemeden, vatandaşa hesap vermek. Çıkıp dediler ki biz İstanbul'a ihanet ettik. Ama Kadir başkanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanlarımız da kendi kentlerine asla ihanet etmediler, kentlerini baş tacı ettiler. Arzu ederlerse onlara belediyecilik dersi de verebiliriz emin olun. Öyle büyükşehir belediye başkanımız da değil, Kadir başkanımızı hoca olarak değil en küçük belediyemizin başkanını onlara hoca olarak gönderebiliriz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan bir isteği olduğunu da kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadir Başkan senden bir isteğim var, Namık Kemal Tekirdağlı. Onunla sadece biz değil, sadece Türkiye değil bütün dünya Namık Kemal'i bilir. Namık Kemal'e sahip çıkalım. Onun hemşehrisi olmak. Ayrıcalıktır. Görkemli bir Namık Kemal heykeli yapalım. İstanbul'da Fikirtepe denen bir semt var, Fikirtepe, Namık Kemal ve arkadaşlarının buluştukları ve Osmanlı nasıl kurtulur diye düşünce telakkisi yaptıkları bir bölgedir. Namık Kemal ve arkadaşları, o tartışmaları yapıyorlar sürekli yaptıkları için bir süre sonra o semtin adı Fikirtepe olarak adlandırılıyor. Kadıköy belediye başkanına da dedik ki Fikirtepe'ye yine görkemli bir Namık Kemal heykeli yapılabilir" diye konuştu.

"Belediye başkanlarımız, hiç kimseyi ötekileştirmiyorlar, Anadolu'nun neresinden gelirse gelsin onlara kucak kaçıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlara hizmet sunuyorlar çünkü biz diğer partilere benzemeyiz bizde insana sevgi var bizim ruhumuzda sevgi var. Bizim ruhumuzda bayrağa sevgi var. Bizim ruhumuzda Kuvayi Milliye var" dedi.

Toplantıya Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima da katıldı. Japonya Büyükelçisi salonda bulunanları 'Merhaba' diyerek selamladı ve konuşmasının ilk bölümünü Türkçe olarak yaptı. Japon büyükelçi bu projenin Japonya ve Türkiye arasında bir köprü oluşturmasını dilediğini de kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Süleymanpaşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan programda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oral Karakaya da birer konuşma gerçekleştirdiler.

(Emre Gülle - Serdar Şahin - Vedat Bayraktar /İHA)