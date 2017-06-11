Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taksicilerle sahur yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taksicilerle sahur yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin düzenlediği sahur programına iştirak etti. Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile çok sayıda taksici katıldı. Kılıçdaroğlu, taksicilerle sohbet edip, onların sıkıntılarını dinledi.

Taksicilere bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizler direksiyon sallıyorsunuz. Gece gündüz demiyorsunuz. 24 saat çalışarak evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Ve bunun da huzur içinde yapmak istiyorsunuz. Siyasetçinin görevi de ülkeyi yönetirken ülkeye huzur getirmek. Biz bu amaçla siyaset yapıyoruz ve bu amaçla da çalışıyoruz. İstiyoruz ki her eve ekmek girsin. Her evde huzur olsun. Memlekette huzur olsun. Birlikte yaşayalım. Görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı siyasi partilere oy verebiliriz. Ama sonuçta aynı ülke de huzur içinde yaşamak isteriz. Bu çerçeve de bu ramazanın hepimize huzur getirmesini dilerim. Evlerimizde okullarımızda yuvalarımızda taksi duraklarımızda huzur olsun. İsteriz. Dolayısıyla bu akşam birlikteyiz. Emeğiniz gerçekten de kutsaldır, emeğiniz gerçekten de helaldir. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Biz siyasetçilerinde bu çalışmanıza karşı sizlere hizmet etmesi lazım. Size verdiğimiz hizmet ölçüsünde bu ülkede huzur gelecektir. Hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Sahur programının ardından Kılıçdaroğlu, havalimanından ayrıldı.

(Murat Solak / İHA)