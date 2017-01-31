1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün tabutuna omuz verdi.

1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün tabutuna omuz verdi.

1968-1970 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan Hüseyin Öztürk için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk için helallik istendi. Öztürk'ün cenaze aracına bindirildiği ana kadar Kılıçdaroğlu, tabuta omuz verdi. Öztürk'ün naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İlker Turak / İHA)