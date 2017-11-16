Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kılıçdaroğlu 'SSK'yı batırdığı' iddialarına cevap verdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kılıçdaroğlu 'SSK'yı batırdığı' iddialarına cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Siyasette bizi suçlarlar 'Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı' diye. 10 yılımızı incelediler bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Beş kuruşluk bir yolsuzluk bulamadılar. İddia ediyorum, AK Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan'a açık ve net meydan okuyorum, eğer sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin oturup tartışalım kim sosyal güvenliği bu hale getirdi' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasette bizi suçlarlar 'Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı' diye. 10 yılımızı incelediler bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Beş kuruşluk bir yolsuzluk bulamadılar. İddia ediyorum, AK Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan'a açık ve net meydan okuyorum, eğer sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin oturup tartışalım kim sosyal güvenliği bu hale getirdi" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Eczacıları Birliği 41. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada eczacıların nitelikli iyi bir eğitim alması gerektiğini anlatarak, "Bugün bir tane bile eczacı öğretim üyesi olmayan eczacılık fakülteleri var. Fakülteler açılsın ama fakülte gereğini yerine getiriyorsa. Öğretim üyeleri olmalı, iyi bir kadrosu olmalı ve orada iyi eczacılar yetişmeli. Eczacı bir öğretim üyesi görmeden hangi bilgiyle donanacak eczacı arkadaşlarımız. Eğer yıldı 2 bin eczacı mezun olur, bunların bir kısmı gerçekten de aradığımız niteliklere sahip olmazsa zararı sağlıktan yararlanan insanlar çekecektir. Özellikle YÖK'ten rica ediyoruz, fakülte açacaksanız önce hocalarını bulacaksınız. Binayla fakülte olmaz" diye konuştu.

"ORTAK AKILLA SAĞLIKTA REFORM YAPMAK GEREKİYOR"
Sağlık hizmetlerinden herkesin yararlanma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Para ödemedi diye kişinin sağlık hakkı elinden alınabilir mi? Alınmaması lazım. Gelir ile sağlık arasındaki bağlantıyı kesmeliyiz. İnsanlar para ödememek için acil servis ücretsiz olduğu için herkes acil servise koşuyor. 80 milyon yaşıyor bu ülkede, acile başvuru sayısı bir yılda 110 milyon. Amerika'da 1 yılda 130 milyon, İngiltere'de 23 milyon. Demek ki insanlar 3 lira, 5 lira ödeyemez durumdalar. Bu parayı ödememek için acile başvuruyorlar. Bu acı tablonun herkes tarafından bilinmesi lazım. Yeniden bir sağlık reformu yapmak gerekiyor. Bu sağlık reformunu masa başında oturup yapmamak gerekiyor. Sağlığın bütün birleşenleriyle bir araya gelinip yapılması gerekiyor. Ortak akılla sağlıkta reform yapmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"10 YILIMIZI İNCELEDİLER BİR MÜFETTİŞ ORDUSU GÖREVLENDİRDİLER, BEŞ 5 KURUŞLUK BİR YOLSUZLUK BULAMADILAR"
Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Siyasette bizi suçlarlar 'Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı' diye. Geçen gün bir açıklama yaptım. Benim SSK'yı batırdığım söyleniyor. Benim emekli olduğum yıl 2 milyar 341 milyon lira açık vardı. Geliyorum 2016 yılına, 21 milyar 358 milyon lira açık var. Neden? Benim dönemimdeki açığı açıklamak mümkün, kadın 34 yaşında, erkek 43 yaşında emekli oluyordu. Benim emeklilik yaşını uzatma şansım yoktu. 5 bin gün prim öderse bir işçi emeklilik hakkına kavuşabiliyordu. Şimdi prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 güne çıktı. Daha fazla prim ödüyorsunuz, daha düşük emekli aylığı ödüyorsunuz. Bu sistem geldi. Doğal olarak şu soruyu sordum, bütün bunları yaptınız peki bu açık neden büyüyor. Şimdi bir sürü açıklama yaptılar. Dolara bağladılar ve benim dönemimde açığın 42 milyar lira olduğu söylendi sayın bakan tarafından. Sayın bakana Plan Bütçe Komisyonu üyemiz Bülent Kuşoğlu ile görüşmesini öneririm. Bir bakan ağzından çıkan lafı test etmelidir. Şu olabilir. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakılabilir, bu da bir eleştiridir. Üç kurumun bütün açıklarına bakabilir. 4 milyar 584 milyon lira. Dönüyorum bu hükümetlerin bütün dönemlerine bakıyorum, 292 milyar 804 milyon lira açık var. Bu açık nereden kaynaklanıyor? Emekliye daha düşük aylık veriyorsunuz, prim ödeme gün sayısı daha fazla arttı, emeklilik yaşı 34-43'ten 65'e çıktı kadın ve erkekte. Bu açıklar nereden kaynaklanıyor ve bu açıklar kamuoyuna neden açıklanmıyor ve gizleniyor. Her ay Hazine'den SGK'ya akan paralar neden gösterilmiyor. Göstermemelerinin tek nedeni var. Ben siyasete girmeseydim bunların hiçbirisi belki olmayacaktı. Bunları söylemeyeceklerdi. Siyasete girdim eleştirecekler. 10 yılımızı incelediler bir müfettiş ordusu görevlendirdiler. Beş kuruşluk bir yolsuzluk bulamadılar. İddia ediyorum, AK Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakana açık ve net meydan okuyorum, eğer sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim, siz ordunuzla gelin oturup tartışalım kim sosyal güvenliği bu hale getirdi."

"GELECEKTİR ATATÜRKÇÜLÜK, GEÇMİŞ DEĞİLDİR"
2019 seçim sürecine girerken iki seçenek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Birinci seçeneğimiz demokratik parlamenter sistem. İkinci seçenek tek adam rejimi. Bir adam olsun her şeye o karar versin. O kadar ki arabalara takılacak cam filmine bile o karar versin. Bu ülkenin bütün sorunlarını bir kişinin sırtına yıkıp ve o kişi sabah akşam kandırılırsa nasıl olacak, bu memleket nasıl aydınlığa çıkacak. Kişi hata yapabilir. Bu nedenle bütün yumurtalar bir sepete konmaz. Hepimiz demokratik standartlarımızı yükseltmek ve 2019 sürecinde sandığa giderken oturup düşünmek zorundayız. Bunu bir parti meselesi olarak görmek vatana ihanettir. Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve insanları çağdaş uygarlığın ötesine taşımaktır. Gelecektir Atatürkçülük, geçmiş değildir. Biz Atatürkçülüğü doğru anlayabilirsek demokrasiye, siyasal partilere, düşünce özgürlüğüne, medya özgürlüğüne sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Kongreye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve çok sayıda eczacı katıldı.
(Pelin Üzek Kılıç - Emre Yüzügüldü/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Putin'in leoparı Abhazya'da yakalandı
Rizeli esnaftan yeğenlerine bisiklet cezası
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
KYK Burs/Kredi sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da Kucka müjdesi
'İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Ankara'da 24 saat ulaşım dönemi başlıyor
Ankara'da 24 saat ulaşım dönemi başlıyor
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Dışişleri'nden ABD'ye nota
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Putin'in leoparı Abhazya'da yakalandı
Putin'in leoparı Abhazya'da yakalandı
Rizeli esnaftan yeğenlerine bisiklet cezası
Rizeli esnaftan yeğenlerine bisiklet cezası
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına darbe
KYK Burs/Kredi sonuçları açıklandı
KYK Burs/Kredi sonuçları açıklandı
Trabzonspor'da Kucka müjdesi
Trabzonspor'da Kucka müjdesi
'İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız'
'İki yıl içinde 350 okulun inşaatını bitirip hizmete alacağız'
Bozdağ: ABD'den Sarraf yanıtı geldi
Bozdağ: ABD'den Sarraf yanıtı geldi
'Kandil bizim için ulusal güvenlik meselesidir'
'Kandil bizim için ulusal güvenlik meselesidir'
Mersinli şehidi binler uğurladı
Mersinli şehidi binler uğurladı
Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
533 Emniyet mensubu göreve iade edildiği
533 Emniyet mensubu göreve iade edildiği
ABD'den Sarraf yanıtı
ABD'den Sarraf yanıtı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English