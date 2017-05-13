Kılıçdaroğlu, 'Sokak Hayvanları Refahı Kongresi'ne katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da Sokak Hayvanları Rehafı Kongresi'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da Sokak Hayvanları Rehafı Kongresi'ne katıldı.

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle düzenlenen 2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi tamamlandı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Temsilcisi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir Veteriner Hekimler Odaları temsilcileri, yurtdışından akademisyenler, Lefkoşe Türk Belediyesi'nden yetkililer, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve Türkiye Hayvanları Koruma Derneği'nden toplam 250 kişinin katıldığı kongrede, hayvan davranış problemleri ile bunlara karşı yapılabilecek uygulamalar, barınak ve geçici bakım evlerinde çalışan görevli veteriner hekimlerin karşılaştığı sıkıntılar ele alındı.

Kongrede kısa bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sokak hayvanlarının refahını korumak adına yapılan kongrenin önemli olduğunu ve bütün canlıların doğada özgürce yaşamasını arzu ettiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Hepimiz aynı düşüncelere sahibiz, aynı fikirleri savunuyoruz. Bütün bunların demokrasi içinde gerçekleşmesini istiyoruz. Bu da bize aydın sorumluluğu diye bir kavramı hatırlatıyor . Benim sorumluluğum var, sizin de tek tek aynı sorumluluğunuz var. Aydın sorumluluğu, toplumun her kesimiyle oturup konuşmayı şart kılıyor. Geniş kitleleri aydınlatmak onlara gerçekleri anlatmak gibi bir sorumluluğu zorunluluk haline getiriyor. Benim kadar sizler için de geçerli bu sorumluluk. Sizler bunu yaptığınız ölçüde aydın olarak sorumluluklarınızı yerine getirmiş oluyorsunuz. Ben de arkadaşlarımla birlikte CHP şemsiyesi altında bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Sizden gelen eleştiriyi saygıyla karşılıyoruz, eleştiri olacak ki yönetenler de ona göre tavırlarını belirlemiş olsunlar."

