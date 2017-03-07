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Kılıçdaroğlu: Siz kime sordunuz da Münbiç'e gireceğiz diyorsunuz!
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Kılıçdaroğlu: Siz kime sordunuz da Münbiç'e gireceğiz diyorsunuz!

Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, iktidarın kimseye sormadan Münbiç ve Rakka'ya girme planları yaptığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

NEREYE GİDECEKSİN, KİME DANIŞTIN?

Kılıçdaroğlu, "Bir sabah kalkıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı Rakka'ya gideceğiz diyor. Öğlen Münbiç'e gideceğiz. Siz nereye gideceksiniz, kime danıştınız? Devlet böyle yönetilmez. Ecevit Kıbrıs'a çıkarma yapınca kimsenin haberi oldu mu? Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Her gelen tokat atıyor. Bir bakıyorsun Putin'den, bir bakıyorsun Trump'tan yanalar. Sen vatandaştan yana ol." dedi.

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