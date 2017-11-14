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Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı
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Kılıçdaroğlu: SGK'yı Erdoğan batırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana 'Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı' diyorlardı. 3 sosyal güvenlik kurumunun benim emekli olduğum tarihte açığı 2 milyar 341 milyon liraydı. Şimdiki açığı 21 milyar lirayı aşıyor. Ben Erdoğan ve Binali Yıldırım'a soruyorum bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Sayın Erdoğan beni duyacaksın, beni dinleyeceksin. Sen batırdın sen" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

İRAN VE IRAK DEPREMİ

Biz depremden büyük acılar yaşamış bir ülkenin yurtdaşları olarak onların acısını paylaşıyoruz, yürekten geçmiş olsun diyoruz.

"DÜŞMANLARI BİLE ATATÜRK'E SAYGI GÖSTERDİLER"

Bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sevgi var, bu bizi mutlu ediyor. Ortak değerlerimize nasıl sahip çıkıyorsak hemen hemen her alanda Türkiye'nin çağdaşlaşmasına katkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bizim baş tacımızdır. Düşmanları bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı gösterdiler. O savaşı da kurallara uygun olarak yaptı. O ülkenin insanlarının onurunu korudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim dışımızda dünyanın da ortak değeridir. Zaman zaman eleştiriler yapıldı. Camileri kapattılar, bir sürü laf. Bunlar rivayetler, yok böyle bir şeyler. Kızgınlıklarını bu rivayetlerle götürmeye çalışıyorlar.

Emin olun şunu merak ediyorum. Siz tarih de mi bilmiyorsunuz. Tarihi de mi okumuyorsunuz. Nasıl oluyor da siz bunları ifade edebiliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmasaydı bizim minarelerimizde 5 vakit ezan okunur muydu? Bu gerçeği herkesin bilmesi lazım.

CAM FİLMİ TARTIŞMASI

Devlet şu anda yönetilmiyor. Devleti kim yönetiyor belli değil. Araçlara cam filmi taktırılması, 5.5 milyon kişi, 3.3 milyon araca cam filmi taktırdı. Her birisi 600 lira verdi. Aynı hükümet cam filmi yasaklıyor. Siz bir araya gelmediniz mi? Millet ayağa kalktı, yanlıştır dedi. 427 lira ceza dediler. Araba başı söküm bedeli 150 lira. Ne hakla alıyorsun sen bu parayı. Tepki gelince bakan açıklama yapıyor. Ceza yazdırmayı kaldırdık diye. Ceza ödeyenler ne oldu? Onların parasını iade ediyor musun? Hayır etmiyor.

ET İTHALATI

7 yıldır et ithalatı yapıyorsunuz hani üretim artacaktı. Yapmadılar, üretim azaldı. Sanki bu ülkede meralar yok, besici yok, kasabı yok. Senin kasabın cezalandırılıyor. 70 bin kasap esnafına sesleniyorum. Sen bunun hesabını sandıkta sormak zorundasın kardeşim.

Atatürkçülük milletin çıkarlarını savunmaktır. "Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir?" diyor Mustafa Kemal, "Türkiye'nin sahibi ve efendisi gerçek üretici ve köylüdür" diyor. Atatürkçülük budur. O gidip dışarıdan löp et ithal etmedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aşar vergisini kaldırdı, çiftçiye yük olmayacak dedi. Çiftçilerin önünü açmak için. Bu milletin hakiki efendisi köylüdür diyordu. Aynı köylü perişan hale getirildi şimdi.

Herkes perişan vaziyette. 330 bin 306 KOBİ icra takibinde. İcra dosyaları zaten her vatandaşın, neredeyse 2 kişiden 1'inin icra dosyası var.

Beyler vergi ödememek için vergi cennetlerinde şirket kuruyolar, Vergiyi garibanlar veriyor.

'KILIÇDAROĞLU SSK'YI BATIRDI' DİYORLARDI

Bütün emeklilere sesleniyorum, ağlayacağınıza sandığa gittiğinizde oy vereceksiniz. Bana "Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı" diyorlardı. 3 sosyal güvenlik kurumunun benim emekli olduğum tarihte açığı 2 milyar 341 milyon liraydı. Şimdiki açığı 21 milyar lirayı aşıyor. Ben Erdoğan ve Binali Yıldırım'a soruyorum bu rakam doğru mudur, yanlış mıdır? Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Benim zamanımda kadın 34 erkek 43 yaşında emekli oluyordu. Sayın Erdoğan beni duyacaksın, beni dinleyeceksin. Sen batırdın sen.

Şeker Kurumu yönetim kurulu üyeleri uzun süredir atanmıyor. Niçin atama yapılmıyor? Atanması gerekiyor 2016'dan beri atanmıyor, denetlenmiyor. Eğitim politikası saray hükümetine bağlı, tarım politikası saray hükümetine bağlı.

Günümüzde aynı menzile yürüyen iki hükümet var. Saray hükümeti ve anayasal Binali Yıldırım hükümeti.

İlgili bakan açıkladı, bizim okullarımızın yüzde 10'u kaliteli, yüzde 90'ı niteliksiz dedi. Siz çocuklarınızı niteliksiz okula göndermeye razı mısınız? Bunun hesabını sevgili anneler sandıktan bu hükümete soracak mısınız? Çocuklarınızı seviyorsanız, onların iyi okula gitmesini istiyorsanız, 15 yılda okulların yüzde 90'ını niteliksiz hale getiren bu hükümete sandıkta gereken dersi vermek sizin görevinizdir.

Saray hükümeti gayri meşru, bir de yasal hükümet var Binali Yıldırım. Dış politikayı saray belirler. Eğitim politikasını sarayın hükümeti belirler. Yasal hükümetle gayri meşru hükümet arasındaki ilişkide gayri meşru hükümet daha baskın. Otomobillere cam filmi taktırmak meşru hükümetin görevi. Vatandaş bağırıyor, gayri meşru hükümet cezaları kesmeyin diyor.

15 yılda bir avuç faiz lobisine 145 milyar dolar faiz ödediniz. Kimin parası ile? İçeride bizim vatandaşlarımız 620 milyon lira faiz ödedi. Bu 620 katrilyon lirayı kim aldı, 145 milyar doları kimler aldı.

Nasıl oluyor da saray hükümeti ile Binali Yıldırım hükümeti ayrı ayrı örtülü ödenek kullanıyorlar. Bunun hesabı var mı? Yok.

BDDK'ya 5-6 aydır neden, hangi gerekçe ile atama yapmıyorsunuz. Niçin yapmıyorsunuz. Neden hiç kimse bu soruyu sormuyor. Türkiye yönetilmiyor. BDDK böyledir, Şeker Kurumu böyledir, TÜİK böyledir.
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