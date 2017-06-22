Kılıçdaroğlu sağanak yağmura yakalandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 8. Gününde Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde bulunan Şair Dertli Parkı'na hareket ettiği sırada başlayan sağanak yağmura yakalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşünün 8. Gününde Bolu'nun Yeniçağa İlçesi'nde bulunan Şair Dertli Parkı'na hareket ettiği sırada başlayan sağanak yağmura yakalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 8'inci gününde Bolu'da Ibrıcak Köyü'nde verdiği molanın ardından geceyi geçireceği Şair Dertli Parkı'na doğru yola çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler mola yerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra aniden sağanak yağmur başladı.

Yağmurun etkisini artırdığını gören Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yanlarında getirdikleri yağmurlukları giyerek bu gece konaklayacakları Şair Dertli Parkı'na doğru yürümeye devam ettiler.

(Faruk Çidem/İHA)