Kılıçdaroğlu Rusya'ya ateş püskürdü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da Rus savaş uçaklarının yanlışlıkla olduğu açıklanan saldırısında 3 askerimizin şehit edilmesi ve 11'inin de yaralanmasına ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 2 gündür acı haberler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, El Bab'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diledi.

"KURU BİR BAŞSAĞLIĞI İLE GEÇİŞTİRİLEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." ifadesini kullandı.