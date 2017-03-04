Kılıçdaroğlu Roman vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Türkiye Roman Buluşmasına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Türkiye Roman Buluşmasına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de düzenlenen Türkiye Roman Buluşmasında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Buluşma öncesi Roman sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Roman müzisyenlerden oluşan Tepecik Senfoni Orkestrasının konserini dinledi. Roman vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu için hayır oyu vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Soysal devletin gereği yapan tek siyasal patinin CHP olduğunu hiç kimse unutmasın. 'Bir Roman kardeşimizi milletvekili adayı göstereceğim' dedim ve bir ilki gerçekleştirerek Özcan Purçu kardeşimiz milletvekili oldu. Purçu'yu bu noktaya taşıyan cumhuriyetin kendisidir. Eğer cumhuriyet olmasaydı Purçu kardeşimiz okuyup milletvekili olamazdı ben de CHP Genel Başkanı olamazdım" dedi.



"OLURSA DEMOKRASİ OLSUN"

Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet, vatandaşlar arasında ayrım yapmaz. Önümüzdeki günlerde referandum yapılacak. 16 Nisan'da sandığa gideceksiniz. Cumhuriyete sahip çıkmanın en temel grevlerinden biri 16 Nisan'da sandığa gidip hayır oyu kullanmaktır. Eşit vatandaş olmak için, birlikte yaşamak için, her evde huzur olması için hayırlı bir iş yapın. Olursa demokrasi olsun. Demokrasi hayırlı bir iştir. Hepimiz gereğini yapalım" ifadelerini kaydetti.

Roman buluşmasında şiirler ve Roman dansları gösterisi de yapılırken, Menemenli vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na üzerinde "Hayır" yazan Menemen testisi hediye etti. Türkiye Roman Buluşmasına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)