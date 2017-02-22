Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'a açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'na dün grup toplatısında Başbakan'ın bozkurt işareti yapması soruldu. "Ben değil de, onu Devlet bey değerlendirsin." dedi.

Referandum konusunda da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Evet çıkmayacak… Biz bunu alandan görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilgili açıklamaları;

"Binali Yıldırım'ın bozkurt işaretini ben değil de Devlet bey değerlendirsin. Ne yaparlarsa yapsınlar hayır kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti halkı bana göre, 'hayır' diyerek, Cumhuriyetin ikinci dönüm noktasına, böyle önemli bir değişime imza atacak.

Ben bu ülkede insanların sağduyusuna güveniyorum. Normal seçimlerde AKP'ye oy verecek pek çok vatandaş, tek adam rejimini istemiyor ve hayır verecek. MHP'den de demokrasiyi savunan çok ciddi bir kitle var, bunlar da hayır diyecek. Sizin üçü bir arada görünüyor dediğiniz, arkasında ciddi fireler veren bir üçlü. 21. yüzyılda tek adam rejimini savunmak asla doğru değil.

Referandumda evet çıkmayacak … Biz bunu alandan görüyoruz."