Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde korkutan olay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında plakasız bir motosiklet, görevli polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü sırasında plakasız bir motosiklet, görevli polis memuruna çarptı. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde D-100 karayolu üzerinde Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü nedeniyle önlem alan polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru İsmail Bilir yüzüstü yere düşerken, motosiklet ise refüje çarparak devrildi. Sürücü yaya olarak kaçmaya çalışırken, motosikletteki diğer kişi de yaralandı. Kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan polis memuru İsmail Bilir ve ismi öğrenilemeyen motosikletteki yaralı ise Düzce Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldız - Faruk Çidem / İHA)