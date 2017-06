'Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü FETÖ'ye destektir'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaleti bulmak adı altında yaptığı yürüyüş de esasında Fetullahçı Terör Örgütüne bir destektir' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaleti bulmak adı altında yaptığı yürüyüş de esasında Fetullahçı Terör Örgütüne bir destektir" dedi.

Memleketi Giresun'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, yaptığı konuşmada gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 16 Nisan referandumundan sonra ekonomide yeni bir atılım dönemi başladığını belirten Canikli, "Türkiye'nin önü açıktır, her alanda açıktır, ekonomi alanında da açıktır. Siyasette tartışma ne kadar ayrıntılı olursa olsun, ne kadar sert olursa olsun istikrarsızlık gibi bir durum olmayacağı için Türkiye hiçbir zaman hükümetsiz kalmayacağı için ekonomideki gelişme, büyüme bir kesintiye uğramayacaktır. İlk örneği bakın ortaya çıkmaya başladı, bunlardan ayrı düşünmemek gerekiyor. 2017'nin ilk çeyreğinde Türkiye inanılmaz bir büyüme rakamını yakaladı, büyüme trendini yakaladı, artıracak devam edecek inşallah" dedi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü savunmanın iktidarıyla muhalefetiyle herkesin görevi olduğunu ifade eden Canikli, "Bu topraklarda yaşayan, bu topraklara ait olan, bu topraklara ait olduğunu iddia eden herkesin görevidir, sadece iktidarın değil muhalefetin de görevidir. Ama maalesef muhalefetin özellikle ana muhalefetin ve bölücü terör örgütüne destek veren muhalefetin bu konuda sabıkası çok kabarık maalesef. Bırakın mücadeleyi geçmişte de terör örgütlerine açıkça destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin öldürülen teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıtları o fotoğrafları gözyaşı döktükleri o görüntüleri unutmadık. Buldukları her fırsatta terör örgütlerine destek veriyorlar, onlarla kol kola giriyorlar. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaleti bulmak adı altında yaptığı yürüyüş de esasında Fetullahçı Terör Örgütü'ne bir destektir. Çünkü bu ülkenin gizli kalması gereken bilgilerini yayınlanması olayında o bilgiler o kişilere kim tarafından verildi? Kim tarafından sağlandı? Bu çok önemli bir sorudur. Herkes her şeyi söylüyor, adalet için yürüdüklerini ifade ediyorlar. Başbakanımız, arkadaşlarımız da söyledi adalet sokakta aranmaz adaletin aranacağı yer bellidir" şeklinde konuştu.

"O milletvekiline bu bilgileri kim verdi?" diyen Canikli, "Devletin gizli kalması gereken, doğrudan güvenliğini etkileyen bu casusluk faaliyetinde kullanılan bu bilgileri kim verdi ? Er ya da geç bu da açığa çıkacaktır. Böyle bir hareketin savunulması mümkün değil. Ha verilen cezayı adaletsiz bulabilirsiniz, ağır bulabilirsiniz, olabilir ama onu da arama yönetimi bellidir. Onun dışında herkes kendi kafasına göre 'ben verilen bu kararı beğenmedim dolayısıyla ben sokağa çıkıyorum, ben öyle yapacağım' dediğiniz anda bu ülkede yaşanmaz, kaos ortaya çıkar" dedi.



"HİÇ KİMSENİN AYRICALIĞI YOK"

Başbakan Yardımcısı Canikli, mahkemenin kuralların belli olduğunu kaydederek, sözlerine şöyle devam etti;

"Normal bir vatandaşın bir mahkeme karar verdiği zaman nasıl hakkını aramaya çalışıyorsa bu durumun herkes için geçerli. Milletvekilleri için geçerlidir, ana muhalefet partisinin genel başkanı için de geçerlidir. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok, olamaz. Hem bir taraftan mahkemeyi baskı altına alarak kararı değiştirmeye çalışıyorsunuz, hem de aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü'nün esas itibariyle operasyonu olan bu casusluk faaliyetine destek veriyorsunuz anlamı bu, bu yürüyüşün anlamı bu böyle okumak gerekiyor."

Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne değinen Canikli, "Şehitlerimiz için yürüdünüz mü? 15 Temmuz'da bu ülkenin birlik bütünlüğü ortadan kaldırılmak ve iç savaş çıkarılmak istendi, binlerce, on binlerce insan katledilmek istendi. O zaman yürüdünüz mü? Sayın Kılıçdaroğlu o zaman kaçtınız. Gün o gündü, yürümenin zamanı o zamandı, kendini göstermenin gerçekten bu milletin dirliğini tehdit edenlere karşı mücadele etme zamanı günü o gündü, tankların üzerine çıkma günü o gündü ama siz ne yaptınız tankların yanından savuştunuz. Öyle olmaz, şimdi bu yolla yeniden sokaklar hareketlendirilmeye çalışılıyor, bu ülkenin barışı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor, kardeşliği dinamitlenmeye çalışılıyor. Elbette buna müsaade etmez bu millet, boşuna uğraşıyorlar ama amaç bu. Sokağa çıktığınız anda ve herkesi sokağa davet ettiğiniz anda bunun anlamı çok farklıdır. Bunun anlamı barışı, düzeni, sistemi ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Elbette bu millet buna müsaade etmedi, bugüne kadar sayısız kereler saldırılarla karşı karşıya kaldı hepsinde gereğini yaptı" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'na bir korkun mu var?" diye soran Canikli, "Zaman zaman aklımıza da geliyor acaba sayın Kılıçdaroğlu'nun ve destek verenlerin başka korkuları mı var?. Onu mu acaba şimdiden kapatmaya çalışıyorlar, esas o korktukları olayların ortaya çıkmasını engellemeye mi çalıyorlar? İnşallah öyle bir şey yoktur, temenni etmiyoruz. Ama dediğim gibi hiçbir hakikat uzun süre kapatılamaz, kamufle edilemez, ortadan kaldırılamaz" ifadelerini kullandı.

Terör tehditlerinin devam etiğini vurgulayan Canikli, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada bu büyük küresel ölçekli tehditleri de, saldırıları da içeriden destekli bu saldırıları da ortadan kaldıra biliyoruz. Halen bu tehditler devam ediyor, Fethullahçı Terör Örgütünün tehditleri dahil olmak üzere. Henüz daha bu noktada işimiz bitmedi ama çok büyük orada darbe vuruldu, bilinen bütün finansal kaynakları ortadan kaldırıldı, tespit ettiğimiz bütün elemanlarını kamudan ihraç edildi. Bu örgütün bide kripto boyutu var mahir oldukları alanlardan bir tanesi kendilerini gizleye bilmeleri. Her türlü renge kılığa gire bilmeleri bu konuda çok mahirler. Bunu zaman içinde görüyoruz halen bu yapı devam ediyor ve bu bütün kılcal damarlarına kadar işlemiş ülkemin üzerinden sökülüp atılana kadar mücadelemiz de kesintisiz devam edecek."

Başbakan Yardımcısı Canikli, toplantının ardından Giresun Valiliği tarafından düzenlenen halka açık iftar programına katıldı.

(Resul Yanbul/İHA)