Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yolda mermi bulundu !

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yolunda mermi bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş yolunda mermi bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüşün ilk etabında Düzce kent merkezini geçti. Yürüyüş boyunca ses otobüsünden sık sık provokasyonlara gelinmemesi konusunda uyarılar yapıldı. Kılıçdaroğlu yoğun güvenlik önlemleri altında yürürken yürüyüşün ilk etabında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve yaklaşık 500 Demokrat Partili de katıldı. İlk etap sorunsuz bir şekilde geçilirken ilk mola Küçük Melen yanında bulunan bir otel önünde verildi.



MERMİ BULUNDU

Molanın ardından Adalet Yürüyüşünün ikinci etap yürüyüşü başladı. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü. Yürüyüş esnasında yol üzerinde polis ekipleri tarafından bir adet mermi bulundu. Kısa süreli paniğe neden olan ve çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan mermi incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler aldılar.



PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Yürüyüş D-100 Karayolu Düzce ili sınırlarında devam ederken araçlar yol kenarından tek şeritten veriliyor. Yürüyüş boyunca Kılıçdaroğlu ve beraberindeki yürüyüşçüler vatandaşlar tarafından protesto edilmeye devam ediyor.

(Faruk Çidem - Ali Yıldız / İHA)