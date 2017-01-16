Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!

Meclis'te ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini MHP Genel Devlet Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.
KRİTİK GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin çarşamba günü saat 12.00'de, Meclis'te bir araya gelecek.
Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.