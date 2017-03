'Kılıçdaroğlu'nun referandum tuzağı' iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Biz siyasetin düzgün olmasını, siyasetçilerin ahlaklı olmasını, siyasetçinin cebini değil vatandaşı düşünmesinin gerektiğine inanan bir siyasi anlayıştan geliyoruz. O nedenle kimseye tuzak falan kurduğumuz yok' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasetin düzgün olmasını, siyasetçilerin ahlaklı olmasını, siyasetçinin cebini değil vatandaşı düşünmesinin gerektiğine inanan bir siyasi anlayıştan geliyoruz. O nedenle kimseye tuzak falan kurduğumuz yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdi dayatıyorlar diyorlar ki anayasayı, rejimi değiştireceğiz, tek kişi olacak ve o kişinin kararıyla Türkiye kurtulacak. Ben söylersem yine diyecekler ki Kılıçdaroğlu yanlış söylüyor. AK Parti'nin Grup Başkanvekili Bülent Turan var. Sayın Turan 2 Mart'ta programa katılıyor ve şöyle bir cümle kullanıyor; 'Şuanda Tayyip Erdoğan'ın isteyip çıkaramadığı bir kanun, yapamadığı atama yok.' Peki daha ne istiyorsunuz? Ben söylesem diyecekler ki 'engel var.' Kendileri söylüyor. O nedenle Sayın Bülent Turan'a yürekten teşekkür ediyorum, bu gerçeği itiraf ettiği için" diye konuştu.



"80 MİLYONU BİR KİŞİYE TESLİM EDEMEZSİN MÜMKÜN DEĞİL TESLİM EDEMEZSİN"

"Tek adam rejimi olmaz. Tek adam dünyaya hükümdar olmaz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bu doğru değildir. Parlamento olmalı, ortak akıl olmalı. Akıl akıldan üstündür. Türkiye birilerinin çiftliği olamaz, olmamalı. Cumhuriyetimizi kurduk, acıyla, gözyaşıyla, kanla kurduk. Kimse bize Cumhuriyeti altın tabak içinde sunmadı. Bizim sınırlarımızı birileri gelip çizmedi. Cumhuriyeti kurduk 1920'de 'hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir' dedik. Biz bu anayasa değişikliğine yanlıştır, toplumu bölüyor, ayrıştırıyor diyoruz. Kardeşi kardeşe düşman ediyor bu anayasa değişikliği. Yazıktır günahtır. Bir kişiye her türlü yetki verilmez. Deniyor ki bir direksiyonda iki kişi olmaz deniyor. Bunlar uçağa biniyorlar, kokpite de giriyorlar, pilotların oturduğu yere orada baksınlar iki pilot var bir tane değil. Üstelik o iki pilota aynı yemeği de vermezler. 40 yolcu için otobüste iki kaptan olur. Çünkü 40 yolcunun hayatını tek kaptana teslim etmezler. Şimdi biz 80 milyonu bir kişiye emanet ediyoruz. Akıl var mantık var 80 milyon bir kişiye emanet edilir mi? 80 milyonu bir kişiye teslim edemezsin mümkün değil teslim edemezsin, etmemelisin. Yazıktır günahtır?" değerlendirmesinde bulundu.



"BÖYLE TARAFSIZLIK OLUR MU?"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Köydeki kardeşlerime seslenmek isterim; köyün merasını köylüye hiç sormadan muhtar satarsa ne dersin? Evde karar alırken insan eşine, çocukları büyükse çocuklarına danışır. Şimdi biz bunların tamamını bırakıyoruz. İlla tek adama vereceğiz. Hep dedik, Cumhurun başkanı tarafsız olmalı. Eğer 80 milyonu temsil edecekse tarafsız olmalıdır. Diyorlar ki; 'Başkan aynı zamanda partinin de genel başkanı olsun.' Ben bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, salı günleri ben konuşuyorum, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Devlet Bahçeli, HDP'den bazen grup başkanvekilleri, milletvekilleri konuşuyorlar. Bu anayasa değişikliği geçerse salı günleri konuşmasını başkan yapacak. Sözde tarafsız olan başkan yapacak. Ne diyecek her Salı günü? Binali Bey konuşurken bizi eleştiriyor, olabilir saygılıyım o ayrı parti biz ayrı partiyiz. Ben tarafsızım diye yemin edecek sonra Salı günleri gelecek kürsüye çıkacak bütün muhalefeti eleştirecek. Böyle tarafsızlık olur mu? Olmaz. O nedenle buna hayır diyoruz. Taraflı olursa camiye siyaset girer, kışlaya siyaset girer, okula, mahkemeye siyaset girer. Bir partinin genel başkanı hakim tayin ederse adalet ölür. 'Kadıyı satın alırsan adalet ölür.' Bir kişi mi doğru karar alır 550 kişi mi? Niye 550 kişiye güvenmiyorsunuz? Milli iradeyi yüzde 100 temsil ediyor. Diyorsunuz ki yetkiyi verelim başkan istediği zaman Meclis'i feshetsin. Olmaz, doğru değil."



"KİMSEYE TUZAK FALAN KURDUĞUMUZ YOK"

Arada 'Kılıçdaroğlu tuzağı' diye yazıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Öyle bizim tuzak kuracak düşüncemiz yok. Biz ülkemizin büyümesini, gelişmesini, itibar kazanmasını, siyasetin düzgün olmasını, siyasetçilerin ahlaklı olmasını, siyasetçinin cebini değil vatandaşı düşünmesinin gerektiğine inanan bir siyasi anlayıştan geliyoruz. O nedenle kimseye tuzak falan kurduğumuz yok. Ama bu anayasanın içinde bir tuzak var. Temel bir tuzak var. Diyorlar ki, '18 yaşındaki çocuğu milletvekili yapacağız, askerlikten muaf tutacağız.' 18 yaşındaki çocuk bu beylerin çocukları. Milletvekili olacak, askerlikten muaf olacak. Emekli olup her ay en az 10 bin lira para alacak. Bu tuzağa hiçbir genç, hiçbir anne düşmesin. Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Bunu özellikle şehit annelerine, gazi annelerine seslenerek ifade etmek istiyorum, sizin çocuklarınız Doğu'da Güneydoğu'da El-Bab'ta hayatını verirken, bunlar kendi çocukları için ikbal hazırlıyor, milletvekili ikbali hazırlıyorlar. Milletvekili sayısını 600'e çıkarıyorlar. Niye 600" açıklamasında bulundu.



"MİLLETİN OYUYLA GELMİŞSE MEŞRUİYET TARTIŞMASI OLMAZ"

Hayır çıkarsa ne olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hayır olursa Türkiye rahat bir nefes olacak, kutuplaşma, kavga olmayacak. Hayır çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı görev süresi doluncaya kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek. Hayır çıkarsa CHP cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetini sorgulayacak diyorlar. Milletin oyuyla gelmişse meşruiyet tartışması olmaz. Milletin oyuyla geldi. Milletin oyunun başımızın üstünde yeri vardır. Başbakan yerinde kalacak. Aslında biz Binali Yıldırım için çalışıyoruz. Başbakan, bakanlar yerinde kalacak. En kestirme yol en iyi bildiğimiz yoldur. Sonu belli olmayan bir yola neden Türkiye'yi sürüklüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı bir televizyon programına katılıyor diyorlar ki hayır çıkarsa ne olur. O da şu cevabı veriyor, 'Hayır çıkarsa bir şey olmaz, aynen devam edilir.' Evet doğru, hayır çıkarsa hiçbir şey olmaz aynen devam edilir. Türkiye'de kutuplaşma olmayacak, hep beraber huzur içinde yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

