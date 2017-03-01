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Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi
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Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki gösterdi

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sandığa gideceksiniz, haysiyetiniz ve şerefinizle hayır diyeceksiniz' sözlerine, 'Hadi oradan. Benim vatandaşım evet de hayır da dese onurlu ve şereflidir. Hayır diyenleri onurlu demeyenleri aşağılayacaksın yazıklar olsun size' diye yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sandığa gideceksiniz, haysiyetiniz ve şerefinizle hayır diyeceksiniz' sözlerine, "Hadi oradan. Benim vatandaşım evet de hayır da dese onurlu ve şereflidir. Hayır diyenleri onurlu demeyenleri aşağılayacaksın yazıklar olsun size" diye yanıt verdi.
Başbakan Binali Yıldırım, referandum için Anadolu'daki ilk mitingini Amasya'da gerçekleştirdi. Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran 10 binlere hitap eden Başbakan Binalı Yıldırım, referandum mitinglerinde Anadolu'daki ilk duraklarının Amasya olduğunu söyledi. Yıldırım, "Anadolu'dayız. Anadolu'da ilk durağımız Amasya. Neden Amasya'da başlıyoruz. Elbette bunun bir manası var. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken Amasya'ya geldi. Amasya'da İstiklal Mücadelesi'nin toplantısını yaptı. Amasya genelgesini buradan bütün dünyaya ilan etti. Amasya genelgesinde ne dedi Atatürk, 'Milletin istiklalini yine milletin aziz kararlılığı kurtaracak.' Milli Mücadele'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ilk kararının verildiği yerdeyiz. İlk adımı burada attık ve ilk vurguyu bağımsızlık yolunda Amasya'da yaptık. Milli irade ilk defa 1919'da Amasya'da ifade edildi. Atatürk ve arkadaşları milletin kararını her şeyin üstünde tuttular. Cumhuriyeti milletle, milletin kararlılığıyla kurduk. Cumhuriyetimizi milletin iradesiyle bu günlere getirdik. İlk mitingimizi de Amasya'dan başlatıyoruz. Milletin istikrarını yine milletin kararlılığı kurtaracaktır. Söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Millet neyi uygun görürse o olur. Gerisi teferruattır. Biz AK Parti'yi sizlerle kurduk, bu yola beraber çıktık. Demokrasiyi daha güçlendirmek, çocuklarımıza daha aydın gelecek, daha fazla güvenlik ve daha fazla refah için yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 1919'da burada dediğiniz evetle birlikte Cumhuriyet kuruldu. İşte 16 Nisan'da yapılacak referandumun temelini de Amasya'da atıyoruz. Sizden bu şehre yakışır bir sonuç bekliyoruz. Bu Anayasa değişikliğini Erdoğan için değil, her doğan için yapıyoruz" diye konuştu.

"BUNLARIN HAYATI HAYIR"
Yeni Anayasa ile ilgili eleştirilere cevap veren Yıldırım, "Meclis'in görevlerinin tırpanlandığı, görevlerin azaltıldığı külliyen yalan. Meclis aksine daha da güçleniyor. Hükumet kendi işini yapacak, Meclis kendi işini yapacak. Bir yanda yürütme, bir yanda yasama ve denetim. Canı sıkılınca cumhurbaşkanının Meclis'i feshedeceği külliyen yalan. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hayır, dünyanın en büyük havaalanına yine hayır, Marmaray'ı yaparsın bunlar yine hayırcı. Bunlar her hayırlı işin arkasında sürekli hayır diyerek işleri engelleyerek buraya geldiler" şeklinde konuştu.

"KISKANMA NE OLUR BİRAZ DAHA ÇALIŞ SENİN DE OLUR"
Yıldırım şöyle devam etti: "Bazılar tek adam olacak diyor. Allah aşkına siz şimdi belediye başkanı seçiyorsunuz. Amasya'da iki tane belediye başkanımı var. Cumhurbaşkanı bir tane, doğru. Kılıçdaroğlu'nun hatırı için bir tane daha mı seçeceğiz. İstiyorsa gelsin muavin olsun engel yok. Bu sistemde ona da yer var. Kıskanma ne olur biraz daha çalış senin de olur. Kıskanma ne olur biraz da çalış senin de olur. Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tamam ama güçlü olan millet. Milletten güçlü olan daha kimse yok. Sandıkta geliyor, sandıkta gidiyor."

"ÜLKÜCÜ, MİLLİYETÇİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"
15 Temmuz gecesi Türk milletinin alçaklara dersini verdiğini belirten Yıldırım şunları söyledi: "O gece gençlerimizle yaşlılarımızla kadınlarımızla bu meydanlar hınca hınç doldu ve bu bayrağı indirtmediniz. Bu ezanları dindirtmediniz. Cuhurbaşkanını seçtik, şimdide Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemini getiriyoruz. Bunun için Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye 'siz de gelin ve birlikte yapalım' dedik. Bahçeli bu çağrımıza karşılık verdi ve 'önce milletim ve memleketim, sonra partim' dedi. Ülkücü, milliyetçi kardeşlerime de bu ülke için gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ediyorum. Biz CHP'de bizimle beraber bu yolda olsun istedik. Kılıçdaroğlu'na 'madem bu sisteme karşısın o zaman sen de anayasa değişikliği teklifi getir ikisini de Meclis'te oylayalım' dedik. 'İkisini de sunalım millet ne karar verirse o olur' dedik. Buna da 'yok' dedi. Çünkü bunlar halka güvenmek yerine mahkemelere güveniyorlar. Milletin kararını, Meclis'in kararını mahkemelere taşıyarak halkın iradesini yavaşlatmaya çalıştılar. Bunların Türkiye'nin hayrına hiçbir adıma evet dediklerini görmedik."

KILIÇDAROĞLU'NA "HADİ ORADAN"
Kılıçdaroğlu'nun geçenlerde "Sandığa gideceksiniz, haysiyetiniz ve şerefinizle hayır diyeceksiniz" dediğini belirten Yıldırım, "Hadi oradan. Benim vatandaşım evet de hayır da dese onurlu ve şereflidir. Hayır diyenleri onurlu demeyenleri aşağılayacaksın yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.

"BU DEĞİŞİKLİK TÜRKİYE'Yİ UÇURACAK"
"Bu değişiklik Türkiye'yi uçuracak" diyen Yıldırım şunları kaydetti: "Ülke sürekli büyüyecek, refah artacak. Terör belası Türkiye'nin gündeminden kaybolup gidecek. Gereksiz tartışmalar sona erecek. Bu topraklar üzerinden bir olacağız, iri olacağız diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. 2023'te Türkiye'yi dünyanın parmakla sayılır ülkeleri arasına sokmaya hazır mısınız? O halde kararımız 'evet'."
Yıldırım; Samsun, Amasya, Çorum ve Kırıkkale hızlı tren projesinin de yapıldığını sözlerine ekledi.
Başbakan Yıldırım, hükümetin Amasya'da yaptığı hizmetleri anlatarak konuşmasını tamamladı.
(Murat Çelik A. - Kenan Akyüz / İHA)

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