09.09.2017 18:53 Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

Kars'ın Kağızman kırsalında çatışmada öldürülen 5 teröristten Andok Siyabent kod isimli Göksel Tiryaki'nin Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya yapılan saldırıda yer aldığı belirlendi. Kars'ın Kağızman kırsalında çatışmada öldürülen 5 teröristten Andok Siyabent kod isimli Göksel Tiryaki'nin Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoya yapılan saldırıda yer aldığı belirlendi.

Kağızman Çemre bölgesinde hava operasyonu ile öldürülen terörist Göksel Tiryaki'nin 31 Temmuz 2015 tarihinde Uzman Çavuş Ali Gökçen'in şehit olduğu çatışmada da yer aldığı belirlendi. Söz konusu teröristin aynı zamanda Kağızman - Karakurt karayolunda 30 Temmuz gecesi 18 aracın ateşe verilmesi eylemine katıldığı belirtildi.

(Işık Çapanoğlu - Serkan Çağlar / İHA)

