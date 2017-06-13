Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AİHM vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddetmesi ve OHAL Komisyonunu adres göstermesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddetmesi ve OHAL Komisyonunu adres göstermesini eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "AİHM karar vermiş, 'Komisyon kuruldu, o komisyondan geçtikten sonra dilekçeler bize gelecek'. Sormadan edemiyorum. Arkadaşlar siz Türkiye'de ne olup bittiğini bilmiyor musunuz? Hangi adaletten söz ediyorsunuz, hangi komisyondan söz ediyorsunuz. İnsanlar hapishanede can veriyor, ölüyor. Tıka basa dolu, bakmıyorlar. Yerleri yurtları bile yok. 5 ay bekledik oraya üye atansın. Geciken adalet adalet değildir, onlara söylüyorum. AİHM bu konuma düşmemeli, bu konuma düşerse o kurum da saygınlığını yitirir" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'darbe girişimi önceden biliniyordu' iddiasında da bulundu.

