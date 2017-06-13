Kılıçdaroğlu'nun hedefinde AİHM vardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddetmesi ve OHAL Komisyonunu adres göstermesini eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kanun hükmünde kararname ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddetmesi ve OHAL Komisyonunu adres göstermesini eleştirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "AİHM karar vermiş, 'Komisyon kuruldu, o komisyondan geçtikten sonra dilekçeler bize gelecek'. Sormadan edemiyorum. Arkadaşlar siz Türkiye'de ne olup bittiğini bilmiyor musunuz? Hangi adaletten söz ediyorsunuz, hangi komisyondan söz ediyorsunuz. İnsanlar hapishanede can veriyor, ölüyor. Tıka basa dolu, bakmıyorlar. Yerleri yurtları bile yok. 5 ay bekledik oraya üye atansın. Geciken adalet adalet değildir, onlara söylüyorum. AİHM bu konuma düşmemeli, bu konuma düşerse o kurum da saygınlığını yitirir" dedi. Kılıçdaroğlu, bir kez daha 'darbe girişimi önceden biliniyordu' iddiasında da bulundu.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.