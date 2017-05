Kılıçdaroğlu'nun eleştirilene yanıt verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun et ithalatına ilişkin eleştirileri ile ilgili, 'Et ithalatını öyle takdim ediyor ki sanki bugünün meselesiymiş gibi konu ortaya konuyor. Bu sorun bugünün meselesi değil, bu öteden beri her dönem itibariyle devam etmiş' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun et ithalatına ilişkin eleştirileri ile ilgili, "Et ithalatını öyle takdim ediyor ki sanki bugünün meselesiymiş gibi konu ortaya konuyor. Bu sorun bugünün meselesi değil, bu öteden beri her dönem itibariyle devam etmiş" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisinde partisinin grup toplantısında tarımla ilgili yaptığı değerlendirmelere ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu dün dinledim, tarımla ilgili gerçeklerle ilgisi olmayan değerlendirmelerde bulundu. Tarım sektörü, stratejik bir sektör. Bu sektörle ilgili söz alacaksanız, görüş beyan edecekseniz bilgi ve belgeye dayalı olması gerekiyor. Bilgisiz ve ilgisiz değerlendirmelerine üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetmeye talipseniz bu konularla ilgili değerlendirmeleriniz alt yapısı olan, dayanağı olan, bilgiye ve belgeye dayalı değerlendirmeler olmalı. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu, dün yapmış olduğu değerlendirmelerle ülke yönetimine hiçbir zaman talip olamayacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bu değerlendirmelerinden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'na bir tavsiyemiz var; özellikle tarımla ilgili kılavuzlarını mutlaka gözden geçirmesinde yarar var düşüncesindeyim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Sudan'dan toprak kiralama konusunu da gündeme getirdiğini belirten Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu bir vizyon meselesi, yani dünyada olup bitenleri izliyorsanız bu konuda yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu görürsünüz. Uzayda bitki üretimi ile dünya meşgul olurken, siz dünya coğrafyasındaki atıl arazilerin değerlendirilmesi noktasında bir görüşünüz, bakışınız yoksa vay halinize. Onun için bir vizyon meselesidir. Ayrıca Türkiye'nin nüfusu artıyor, turist sayısı artıyor. Türkiye'nin bölgedeki sorumlulukları da artarken bu çerçevede dünya ülkeleri başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin olmak üzere 202 milyon hektar araziyi kiralarken veya satın alırken özellikle Afrika coğrafyasında bu arazileri kiralarken sizin tarıma bakışınız, bu sakat anlayıştan dolayı olup bitenleri anlamakta zorlanmanız çok doğaldır" şeklinde konuştu.



"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Tarım Bakanlığı olarak Afrika ülkeleriyle ve birçok ülkeyle olduğu gibi Afrika Kıtası'yla 'Tarım İş Forumu' toplantısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Çelik, "54 ülkeden 50 bakan ve 2 cumhurbaşkanının katıldığı bu iş forumunda çok önemli konular gündeme geldi. O toplantılarda Afrika Kıtası'ndaki verimli birçok tarım arazisinin özel sektörümüz aracılığıyla nasıl değerlendirileceği konularını enine boyuna konuştuk. Neden? Afrikalı bakanlardan bir tanesinin bize söylediği çok enteresan bir şey var; 'Sayın Bakanım, balıklar yaşlılıktan ölüyor Afrika'da' dedi. Böyle bin bir türlü imkanın olduğu bir kıtada sizin bu taleplere bigane kalmanız tabii ki söz konusu olamaz. Bu geniş arazilerin bizim özel sektörümüz tarafından işletilmesi noktasında önümüzdeki dönem içerisinde yaygın ziyaretleri gerçekleştireceğiz ve inanıyorum ki özel sektör Afrika'ya mührünü vuracak üretimleri gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz. Biz, bir taraftan dünyadaki bu gelişmeleri takip ederken, uzayda ne oluyor, Afrika'da ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor, tarım alanındaki tüm gelişmeleri takip ederken kendi coğrafyamızdaki bir karış toprağın dahi zayi edilmemesi ile ilgili çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine bir tasarı geliyor; atıl durumdaki tarım arazilerinin yani tapusu size ait olan ama ekip biçmediğiniz arazilerin ekilmesi ve kiralarının bankaya yatırılması noktasındaki bütün arazilerimizin kullanılması ile ilgili attığımız ve atacağımız adımlarla ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan destek beklediğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"MUHALEFET-İKTİDAR MİLLETVEKİLLERİNİN DE İTTİFAKIYLA GEÇMİŞ OLAN ULUSLARARASI BİR ANLAŞMAYISA YIN KILIÇDAROĞLU TENKİT EDİYOR"

"Sudan'la 2014 yılında biz tarımsal işbirliği anlaşması yapmışız" diyen Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmaya göre 780 bin hektarlık bir alanın Türkiye özel sektörüne çeşitli imtiyazlar sağlanarak tahsisini öngörüyor. Ayrıca Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) de 12 bin 500 hektarlık bir alanın tahsis edilip, örnek bir çiftliğin burada inşa edilip hem çiftçi Sudanlıların eğitilmesi, hem üretimin gerçekleştirilmesi hem de özel sektörün bu geniş alanda üretim gerçekleştirmesi noktasında iki ülke arasında iş birliği yapılmış. Bunu biz AK Parti olarak mı yaptık? Türkiye Büyük Millet Meclisinden Dışişleri Komisyonuna geldi, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyon üyeleri de oradaydı. İttifakla Dışişleri Komisyonundan geçen bir anlaşma bu. Ayrıca Genel Kurula katılan bütün muhalefet-iktidar milletvekillerinin de ittifakıyla geçmiş olan uluslararası bir anlaşmayı Sayın Kılıçdaroğlu dün tenkit ediyor. O zaman grubunuza sahip olun, grubunuz bu anlaşmaya destek vermemiş olsaydı veya bu konularla ilgili soru soran milletvekilleri, diğer milletvekilleri böyle bir anlaşmaya niye onay verdiler? Özel sektörümüze Sudan'dan bu kadar arazinin tahsisi ile ilgili bu sözleşmeye onay vereceksiniz, sonra da bilgiden yoksun bir şekilde çıkacaksınız kamuoyuna yalan yanlış bilgiler aktaracaksınız."



"ET İTHALATI MESELESİ BUGÜNÜN SORUNU DEĞİL"

Bakan Çelik, mazot konusuna ilişkin ise, "Mazot desteği ilk kez 2003 yılında AK Parti iktidarı tarafından verildi. Bugün mazot maliyetinin yüzde 16'sını biz çiftçiye destek olarak veriyoruz. Bugüne kadarki uygulama böyle. Sayın Başbakanımızla birlikte İzmir'de yapmış olduğumuz açıklamada mazot desteğini ürün bazında yüzde 50 olarak vereceğimizi ifade ettik ve Sayın Başbakanımız açıkladı. Bunun neresi yanlış? Bunun neyini tenkit ediyor Sayın Kılıçdaroğlu? 'Verilmedi' diyor. Bu konudaki tarımsal desteklerin 2018'de verileceğini bilmeyecek kadar bilgi yoksunu bir ana muhalefet partisi genel başkanı veya ona bu bilgileri verenlerin sıradan bir uygulamanın farkında olmayan arkadaşlar olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani mazot desteği yüzde 50'dir, çiftçi bunu biliyor ve Şubat 2018'de de yüzde 50 mazot desteği ödenecek. Keşke kılavuzlarına soracağına bir çiftçiye sorsaydı. Bir diğeri de et ithalatı ile ilgili yine yanlış bilgilendirilmesi çerçevesinde yapmış olduğu değerlendirmedir. Biz, tarım alanında Gayri Safi Milli Hasıla çerçevesinde Avrupa birincisiyiz, dünya dokuzuncusuyuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kere bunu görmesi gerekiyor. Kılavuzların bunu söylemesi gerekiyor. Et ithalatını öyle takdim ediyor ki sanki bugünün meselesiymiş gibi konu ortaya konuyor. 1969 yılında 900 bin dolarlık et ithalatı gerçekleştirilmiş, 560 bin dolarlık da canlı hayvan ithalatı gerçekleştirilmiş. 1985'te 46 milyon dolarlık et ve canlı hayvan ithalatı gerçekleştirilmiş. 1995'te ise 420 milyon dolarlık canlı hayvan ve et ithalatı gerçekleştirilmiş. 2016'da 420 milyon dolar canlı hayvan ithalatı gerçekleştirilmiş. Demek ki bu sorun bugünün meselesi değil. Bu öteden beri bu süreç içerisinde bütün iktidarlarda bulunmuş ve bu konudaki ithalat her dönem itibariyle devam etmiş. Şimdi peki biz ne yapıyoruz? Biz, Milli Tarım Programı Projesi çerçevesinde bu ithalata kademeli olarak son vermek için projelerimizi uygulamaya koyduk. Nedir bu projelerin hedefi? Kendi hayvan varlığımızı kendimizin üretmesine dönük damızlık merkezlerine ağırlık veren, üretim mekanizmalarını harekete geçiren Milli Tarım Projesi'nin hayvancılık ayağını harekete geçirmiş bulunuyoruz. Her yıl bu konudaki dışa bağımlılığımız daha da azalacak. Yani 2018'e geldiğimiz zaman bugün ithal ettiğimiz hayvan sayısından daha düşük seviyede hayvan ithalatı gerçekleşecek, 2019-2020'de böylece kademeli 3-5 sene içerisinde hayvan ithalatı meselesini minimize edecek çalışmalarımızı, projelerimizi devreye koymuş bulunuyoruz" dedi.

Bakan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği üç konuyla ilgili, "Üçünün de aslının astarının olmadığını, hiçbir gerçeğe dayanmadığını çok net bir şekilde görmek mümkün" ifadesini kullandı.

