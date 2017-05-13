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Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajı
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Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Anneler sadece bir çocuk yetiştirmez; Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Marmaris'te yaşanan trafik kazasının acısıyla tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anneler sadece bir çocuk yetiştirmez; Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Marmaris'te yaşanan trafik kazasının acısıyla tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünyadaki en kutsal görevi üstlenen anneler sevginin, özverinin, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağıdır. İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Vatanseverlik duygusu dahil tüm erdemlerin beşiği olan anneler sadece bir çocuk yetiştirmez; Zübeyde Hanım'ın en güzel örneğini verdiği şekilde, gün gelir o güzel çocuk vatanını ve dünyayı değiştirir" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Bugün üstümüze düşen en önemli sorumluluk da ceberut bir yönetim anlayışının zindanlarında haksız ve adaletsiz bir şekilde tutsak tutulan tüm gazetecilerin, akademisyenlerin ve mağdurların annelerinin ve eşlerinin adalet arayışına destek olmaktır. Anneler Günü'nün gerçek manada kutlanması adaletin hakim olduğu özgür, demokratik bir Türkiye'de mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden annelerimize, evlatlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyorum. Trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, Marmaris'te yaşanan trafik kazasının acısıyla tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."
(Pelin Üzek / İHA)

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