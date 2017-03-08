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'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması felaket, fecaat'
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'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması felaket, fecaat'

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili tarihi gafına ilişkin, 'Türk siyaseti açısından bu referanduma giderken bir felaket, fecaat. Vatandaşımız bunu değerlendirecektir elbette' dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili tarihi gafına ilişkin, "Türk siyaseti açısından bu referanduma giderken bir felaket, fecaat. Vatandaşımız bunu değerlendirecektir elbette" dedi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, referandum çalışmaları için Erzurum'a geldi. Tarifeli uçakla Erzurum Havalimanına gelen Bakan Recep Akdağ'ı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve protokol karşıladı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Recep Akdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "AK Parti hükümeti her alanda kadının hakları konusunda çok itinalı bir tutum sergiledi. Bundan sonra da bu böyle olacak. Biz anayasamıza kadınların pozitif ayrımcılığa sahip olacağına dair maddeler koyduk. Bunun gereklerini de yerine getiriyoruz. Bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Onlar olmasa bu dünya bu kadar güzel olmazdı" diye konuştu.

"ANAYASANIN EN ÖNEMLİ MADDELERİNİ BİLMEYİŞİ İNANILMAZ BİR HUSUS"
Gazetecilerin sorusu üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı sistemi açıklamalarını değerlendiren Bakan Akdağ, "Açık söyleyeyim. Bu felaket. Türkiye'de ana muhalefet liderinin vatandaşın önüne gelerek anayasanın en önemli maddelerini bilmeyişi inanılmaz bir husus. Kendisi nasıl bir açıklama yapacak ben merakla bekliyorum. Şu anda sus pus olmuş bir tarafta sesini çıkarmadan bekliyor. Bu soruyu gazetecilerin Sayın Kılıçdaroğlu'na sormaları, Kılıçdaroğlu'nun da sağa sola sapmadan kitabın ortasından bu soruya cevap vermesini bekliyorum. Ne diyeceği gerçekten merak konusu. Türk siyaseti açısından bu referanduma giderken bir felaket, fecaat. Vatandaşımız bunu değerlendirecektir elbette" ifadelerini kaydetti.
Almanya ile yaşanan krize de değinen Bakan Akdağ, "Almanya'nın yaptığı demokrasiye, medeni bir ülkenin davranışına asla sığmıyor. Toplantı yaptığımız bir salonun neden toplantıyı Türklere yaptırdınız diyerek salonun sahiplerine baskı yapılması ve lisanslarının iptal edilmesi haberlerini basından takip ettim. Gerçekten bunlar utanç verici" dedi.
"16 Nisan'a yepyeni bir Türkiye ile uyanacağız" diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, referandum çalışmaları kentten ayrıldı.
(Doğa Alca - Özge Bozo / İHA)

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