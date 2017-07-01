Kılıçdaroğlu’nu Gaffar Okan’a kim, neden gönderdi?

FETÖ terör örgütünün destekçisi kontrollü Kemal yine birilerinin yönlendirmesiyle 2001 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürüyken öldürülen Ali Gaffar Okan'ın Sakarya Hendek'teki mezarına gitti ve oradan da terörle mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu:

“Gaffar Okkan Diyarbakır'da terörün en yoğun olduğu dönemde görev yapan emniyet müdürümüz. Terörle mücadele konusunda Gaffar Okan'ın kararlılığı sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin her köşesinde takdir toplamıştır. Terörle mücadelede halkın desteğini almak, halkla terörü ayırmak konusunda halkın verdiği mücadele, izlediği yol ve yöntem gerçekten son derece değerlidir. Bütün emniyet teşkilatının da Gaffar Okan'ı örnek olarak almasını yürekten isterim. Teröristler tarafından öldürüldüğünde bütün Diyarbakır yas tuttu. Diyarbakırlıların büyük bir kısmı çocuklarına, Gaffar Okkan öldükten sonra onun ismini vermiştir.”

Gaffar Okan ile ilgili yine bu köşede bazı notlar yazmıştım.

Ali Gaffar Okan 2001 yılında teröristlerce öldürüldü demiş, Kılıçdaroğlu ama bu doğru bir bilgi değil. Gaffar Okan cinayetini Hizbullah yaptı iddiası var. Bu iddia hiç hiçbir zaman iddiayı geçmedi. Okan'ın cinayeti hiçbir zaman aydınlatılamadı.

Gaffar Okan'ı kim öldürdü hala bilinmiyor. O günlerde 'bu cinayetin arkasında derin devlet var' diyenlerde vardı.

Gaffar Okan bana sorarsanız bir projeydi ve projenin amacı hiç bir zaman tam olarak anlaşılmadı. Gaffar Okan döneminde PKK ile mücadele edilmedi, hatta o dönem PKK ve siyasi kanadı Diyarbakır'da daha da güçlendi.

Okan öldürüldüğünde Diyarbakır'da yürüyüş yapanların büyük bir kısmı PKK sempatizanlarıydı. Çocuklarına da Gaffar ismini bu kesim verdi

İslami kesimden diyebilirim ki hiç kimse çocuğuna Gaffar ismini vermedi.

Fethullahçılar dediğimiz, bugün silahlı terör örgütüne dönüşen FETÖ bölgeye 90'larda eğitim ayağıyla yerleşmeye başlamış ve o günlerde Emniyet yapılanmasının altyapısını da oluşturmaya başlamıştı.

Gaffar Okan o günlerde bu FETÖ'cülere alan açmak için var gücüyle Hizbullah'ın üstüne gitmişti. PKK ile hiçbir derdi ve sorunu yoktu. Bütün işkencelerden Hizbullah geçiyordu.

O günlere dönerseniz PKK'nınj en güçlü olduğu ve alan hâkimiyeti sağladığı dönemlerdi ama Gaffar'ın hedefinde onlar hiç olmadı. Diyarbakır'a şimdi gidin Gaffar'ı PKK sempatizanından ve FETÖ'cü hainlerden öte kimse öyle kahraman edasıyla anlatmaz.

İlginç notlar. Gaffar Okan Diyarbakır'da Emniyet Müdürüyken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Müdürü bugün FETÖ'den tutuklu Batman Emniyet Müdürü Arif Öksüz'dü.

Aynı dönem Batman Terörle Mücadele Müdürü Ahmet Akbaldı. Ahmet Akbal Muğla Emniyet Müdürüydü, şuan FETÖ'den cezaevinde.

FETÖ 90'larda Hizbullah'ı bölgede kendine ayakbağı olarak görüyordu o dönemlerde Emniyette bu gurubun üzerine şiddetle gidiyordu.

Aradan yıllar geçti. 15 Temmuz'da FETÖ bu ülkede darbe yapmak istedi ve bana sorarsanız 90'larda yanıt bulmayan bir çok soru yanıt bulmaya, günışığına çıkmaya başladı.

Sahi Kılıçdaroğlunu Hendek'te Gaffar Okan kabrine kim gönderdi ve Terörle mücadele laklaklarını ona kim yaptırdı. O da yakında ortaya çıkar ama herkes bilsin ki Gaffar Okan önemli bir projeydi, kahraman falanda değildi, PKK ile de hiç mücadele etmedi, onu da Hizbullah öldürmedi…