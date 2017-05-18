Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'den eleştirdi kürsüden atıldı

CHP Karabük Gençlik Kolları eski Başkanı Levent Gündüz'ün, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'den tutuklu Altan kardeşlere ve Nazlı Ilıcak'a destek çıkmakla suçladı, ortalık karıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan ile kardeşine verdiği desteği hatırlatan Levent Gündüz salonu karıştıran şu sözleri söyledi;

-“Türkiye'de mevcut bir başarı yok. PM toplantısında FETÖ'cü olduğu açık açık belli olan Nazlı Ilıcak ve Atatürk düşmanı olan Altan kardeşlere sahip çıkan bir genel başkanımız olduğu için de sonuna kadar utanıyorum”

Bu sözler ile salondan bir anda uğultular yükselince Gündüz “Burası danışma kurulu, ben eleştirilerimi yapacağım” diyerek konuşmasına devam etmek istedi. Ancak eleştiriye tahammül edemeyen CHP'liler 'doğruları söyleyen' Gündüz'ün önündeki mikrofon aldılar. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven de konuşmaya müdahale etti ve “Kürsüden in, dışarı çık, konuştuğun kişi CHP Genel Başkanıdır” diye bağırdı.

“SAKİNİMDİR AMA TERBİYESİZLİK OLUNCA KIZABİLİRİM”

CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven şunları söyledi:“Gereksiz bir konuşma yapmaya çalıştı. Eleştiri hakkı elbette herkesin vardır, saygılıyız ama saygısız bir tavır olunca biz de müdahale ettik. Normalde sakinimdir ama terbiyesizlik ve saygısızlık yapılınca biz de insanız kızabiliriz.”

“BEN TANIMIYORUM, İLÇE BAŞKANI SÖZ HAKKI VERDİ”

İzmir'de gerçekleşen danışma kuruluna Karabük'ten yapılan katılım için de konuşan Başkan Güven, “O arkadaşı tanımıyorum. İlçe başkanı söz hakkı verdi. Ben de orada misafir sayılırım. Ben il başkanı olarak danışma kurulu toplantılarına gidiyorum ve kapanış konuşmasını yapıyorum” açıklamasını yaptı.