Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Gerçekten yakıştıramadım

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafına ilişkin, 'Ben bir partinin genel başkanına bu kadar bilgisizliği gerçekten yakıştıramadım' dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafına ilişkin, "Ben bir partinin genel başkanına bu kadar bilgisizliği gerçekten yakıştıramadım" dedi.

MHP'li Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında stajyerlerin çalışmalarına rağmen sigorta primlerinin yatmadığına işaret ederek, bunun da emeklilik yaşına etki ettiğini söyledi. Erdem, "Aylıksız izin, doktora, uzmanlık eğitimi ve avukatlık stajı gibi süreler bazen bir çalışma hali söz konusu olmadan bile borçlanmak suretiyle emeklilik bakımından değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programında cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine yaptığı değerlendirmede bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak, cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığı yaşanacağını ve kavga çıkacağını belirterek, "Neden millete anlatılmıyor?" diyerek yaptığı gafın sorulması üzerine ise Erdem, "Ben bir partinin genel başkanına bu kadar bilgisizliği gerçekten yakıştıramadım. Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi danışmanlarıyla, işin teknik hususunu değerlendirmesinde, istişare etmesinde ve bilgi edinmesinde fayda var" cevabını verdi.

