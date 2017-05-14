Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah törenine katıldı. Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu çiftin evlilik cüzdanını da kendisi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah törenine katıldı. Hülya Arslan'ın nikah şahitliğini yapan Kılıçdaroğlu çiftin evlilik cüzdanını da kendisi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan'ın nikah törenine katıldı. Kadıköy Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesinde hayatlarını birleştiren Hülya Arslan ve Sercan Vargün çiftinin nikahını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kıyarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ile Gürsel Tekin nikah şahitliğini yaptı. Kılıçdaroğlu, imzaların atılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanlarını verdi. Kılıçdaroğlu törenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadan evlendirme dairesinden ayrıldı. (Mustafa Esen / İHA)
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