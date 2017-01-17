Kılıçdaroğlu'ndan yeni anayasa tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk tur görüşmeleri tamamlanan yeni anayasa teklifini, AK Parti'nin 15 yıllık suçlarını örtmeye yönelik bir çaba olarak niteledi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin CHP'ye yönelik sert eleştirilerine rağmen, randevu talebinin geçerli olduğunu söyledi.

Twitter'dan Meclis Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz. 15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır" yazdı.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Çarşamba günü Meclis'te konuyla ilgili bir görüşme yapacak.

Görüşme öncesinde Bahçeli Twitter hesabından yaptığı açıklamayla CHP'yi sert ifadelerle eleştirmişti. Ancak Star TV'nin haberine göre Bahçeli'nin açıklamaları, CHP lideriyle görüşme kararından önce hazırlandı.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi hakkındaki görüşleri sorulan Başbakan Binali Yıldırım bu ifadelere atıfla, "Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor" demişti.

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Bahçeli'nin açıklamaları partisinin grup toplantısı çıkışında gazeteciler tarafından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da hatırlatılmış, bu durumda planlandığı şekilde Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır" yanıtını vermişti.

Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar akşamı tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba başlayacak.