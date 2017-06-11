Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretleri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Doğan Heper ve ünlü restoran işletmecisi Kamber Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Doğan Heper ve ünlü restoran işletmecisi Kamber Doğan'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Milliyet Gazetesi yazarlarından Doğan Heper'in vefat etmesi nedeniyle Milliyet Gazetesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de eşlik etti. Daha sonra usta gazeteci Heper'in evine giden Kılıçdaroğlu, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Bir süre Heper ailesi ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü restoran işletmecisi Kamber Doğan'ın ailesini ziyaret etti. Doğan ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, kendisine eşlik eden yetkililerle birlikte evden ayrıldı.

