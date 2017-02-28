CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve Rakka operasyonuyla ilgili de referandum yapılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Kaç Suriyeli var ülkemizde. Sayıyı kimse bilmiyor. Sayı emin olun 4 milyondan az değil. Bizim gençlerimiz çocuklarımız Suriye'de Suriye için şehit oluyor. Onların gençleri Türkiye'de. Nasıl oluyor bu?

"SİGORTA YOK DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞIYORLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ İŞSİZ KALIYOR"

Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim evlatlarımız işsiz onların işi var. Sigorta yok düşük ücretle çalışıyorlar bizim çocuklarımız işsiz kalıyor.İşsiz arkadaşım artık isyan etmeyecek misin. Bu düzene hayır diyorum demeyecek misin? Hadi diyelim Suriyeliler geldi savaştan kaçtılar. Alırsın kamplarda tutarsın. 81 ilde Suriyeli var. Bakalım kamplarda. Eden kamplarda tutmuyorsun.İş yeri açıyorlar bizim esnafın yanında. Bizim esnaf vergi veriyor Suriyeli vermiyor. Esnaf kardeşim bu düzene hayır demeyecek misin?

"SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLSİN Mİ VERİLMESİN Mİ? REFERANDUMA GİDELİM"

Şimdi diyorlar ki Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. İnsaf ya insaf. Hangi gerekçeyle vereceksin. İstiyorsa sözüm söz Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi verilmesin mi? Referanduma gidelim. Milletten korkmayacaksınız.

"BİZİM VATANDAŞIMIZI HASTANEYE GİDER SIRA BEKLER SURİYELİ BEKLEMEZ"

35 milyar lira harcadık Suriyeliler için. Bizim vatandaşımızı hastaneye gider sıra bekler Suriyeli beklemez. Bizim vatandaşımızı hastaneye ilaca para öder Suriyeli ödemez. Sevgili vatandaşım bu düzene halen hayır demeyecek misin?

"ONLARA GÖRE ÜST AKILDAN TALİMAT ALMIŞLAR RAKKA'YA GİDECEKLER"

Şimdi tutmuşlar Rakka'ya gideceğiz. Onlara göre üst akıldan talimat almışlar Rakka'ya gidecekler. Söylüyorum gidelim millete referandum yapalım. Rakka'ya gideli mi gitmeyelim mi?" Kaynak: Kılıçdaroğlu'ndan Suriyeliler için referandum önerisi