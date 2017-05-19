Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü'ye ziyaret

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi sahibi ve üç çalışanı hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verilmesinin ardından gazeteye destek ziyaretinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi sahibi ve üç çalışanı hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verilmesinin ardından gazeteye destek ziyaretinde bulundu.

Sözcü Gazetesi sahibi ve üç çalışanı hakkında FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'nin Halkalı'daki merkezine gelerek destek ziyaretinde bulundu. Bir süre gazetede yetkililerle görüşen Kılıçdaroğlu ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözcü'nün bir halk gazetesi olduğunu söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Gerçek habercilik yapan bir gazete. Dik duruyor. Baskılara boyun eğmiyor .Şimdi Sözcü üzerinde bir baskı oluşturarak, onu yayın çizgisine müdahale etmek istiyorlar. Gazeteler üzerinde baskı yapılması hiçbir demokrasinin kabul edemeyeceği bir şeydir. Siyasi otoritenin talimatıyla karar almak, gazetelere el koymak gazetecileri gözaltına almak, tutuklamak 21. yüzyıl'ın Türkiye'sinin hak etmediği bir olaydır" dedi.

(Caner Sönmez / İHA)