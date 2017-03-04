Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a yapılan saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sinan Oğan'a bir saldırı yapılması kabul edilemez. Eğer bir politikacının konuşamayacağı bir ortamı oluşturursanız baskı ve şiddet yaparsanız kaybeden Türkiye olur' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sinan Oğan'a bir saldırı yapılması kabul edilemez. Eğer bir politikacının konuşamayacağı bir ortamı oluşturursanız baskı ve şiddet yaparsanız kaybeden Türkiye olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 'hayır'lı bir gelecek için 24 saat durmadan çalıştıklarını dile getirdi. Gazetecilik ve gazeteciler açısından ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin hapishanesinde 150'yi aşkın gazeteci varsa bu ülkede bir demokrasi sorunu var demektir. Bu sorunun aşılması lazım. Hele hele aylardır hapishanede tutacaksınız, iddianame bile hazırlamayacaksınız. Bu doğru değil, biz ülkemizde gazetecilerin özgürce yazmalarını, çizmeleri arzu ederiz. Gazetecilerin özgür olmadığı bir ülkenin kendisi de özgür değildir, toplumun haber alma kanalları tıkanmış demektir. Hangi görüşten olursa olsun gazeteciler özgürce yazdığı bir ülkede siyaset kamu denetletmiş olur. O nedenle gazetecilerin özgürlüğüne önem veriyoruz" dedi.



"BASKI VE ŞİDDETLE TÜRKİYE KAYBEDER"

Almanya'nın bakanlarla ilgili skandal kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Almanya'da iki bakanın konuşamaması bir anlamda onlara dolaylı olarak konuşma yasağı getirilmesi kabul edilecek bir olay değildir. Üstelik demokrasi dersi veren bir ülkede bu doğru değildir. Aynı bağlamda Sinan Oğan'a bir saldırı yapılması kabul edilemez. Eğer bir politikacının konuşamayacağı bir ortamı yaratırsanız baskı ve şiddet yaparsanız kaybeden Türkiye olur. Medya dördüncü güç olarak tanımlanır. Ben bütün gazetecilerin kamu adına görev yaptığına inanıyorum. Bizim duymak istemediğimiz ama kamuoyunun duyması gereken haberleri yaparlar, O zaman haksızlık yapmamaya özen gösteririler. Böylece politikacılar hata işlememeye, yolsuzluk yapmamaya özen gösterecektir. 'Ya gazeteler yazar da mahcup olursam' diye bir duyguyu politikacı taşımalıdır. Bu anlamda gazetecilik çok önemlidir. Gazeteciler, gazete patronlarının yapılan baskılar yapılıyor biliyorum. Yazı yazanlar hapse atılıyorlar bunu da biliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından İGC Başkanı Misket Dikmen, Kılıçdaroğlu'na günün anısına Hasan Tahsin heykeli hediye etti.

(Halil Karahan - Mihrap Düzöz / İHA)