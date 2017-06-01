Kılıçdaroğlu'ndan şehit generalin ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Taziye ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Tekin Bingöl, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. (Pelin Üzek / İHA)
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