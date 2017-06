Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş kapsamında geceyi Batıkent'teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında kurulan kamp alanındaki karavanda geçirdi. Yürüyüşün ikinci gününe saat 08.00'de başlayan Kılıçdaroğlu, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Akılsız başın cezasına ayaklar çekermiş. CHP'liler aklını başına alsın" şeklindeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Eğer yürüyüşler yasal ölçüler içinde yapılıyorsa hiçbir şey olmaz. İnsanlar zaten sabah akşam yürüyorlar. Metroya, otobüse binerken yürüyorlar. İş yerlerine giderken, gelirken yürüyorlar. Yürümenin suç olduğunu da ben ilk kez duyuyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine biz ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru, egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı olacak. Hep birlikte adalet yürüyüşümüzü bu eleştirilere rağmen yerine getireceğiz."

"BUGÜN 22 KİLOMETRE YÜRÜYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, yürüyüşle ilgili bir yorgunluk hissedip hissetmediğinin sorulması üzerine, "Şimdi hiç yorgunluk hissetmiyoruz dersek tabii doğru değil. Gerçekçi olmak lazım ama 'yorulduk' diye ah vah edecek halimiz de yok. Son derece dinamik, sabah yolumuza devam edeceğiz. Akşam dinlendik zaten. Müzik de vardı. Tulum müziği değil mi? İnsanlar eğlendiler. Keyifli bir akşam geçirdik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Dün dinlenmeden uzun bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşte belli etapların dinlenilerek geçirileceğini, sonra asıl hedefe ulaşılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, bugün toplam 22 kilometrelik bir yürüyüş planladıklarını vurgulayarak, "Yürüyüşe değişik illerden katılımlar da olacak. Güzergah üzerinden katılımlar olacak. Dolayısıyla mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı konuşmada Rabia ifadesini hiç kullanmadığının hatırlatılması ve "Sizin tavsiyeniz üzerine mi kullanmadı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Tavsiye değil de eleştiriden herhalde çekindi. Çünkü benim yaptığım eleştiri haklı bir eleştiri. Rabiayı ilk kez dillendiren o. Rabia işaretini kullanıyorum diyen o. Şimdi vazgeçen yine o. Klasik bir Erdoğan tarzı" değerlendirmesini yaptı.

ESKİ AK PARTİ'Lİ BAZI İSİMLER DE YÜRÜYÜŞTE

AK Parti'li eski milletvekili Faruk Ünsal ve eşi AK Parti eski MKYK üyesi Fatma Bostan Ünsal ile Merve Kavakçı'nın eşi Cihangir İslam da yürüyüşe katıldı.

Kılıçdaroğlu hem yoldan geçen araçları hem de yol kenarlarında bekleyen partilileri selamladı.

ANKARA İL SINIRI GERİDE KALDI

CHP Lideri, 7 kilometrelik etabın ardından kısa bir mola verdi. Kılıçdaroğlu molanın ardından Ankara il sınırını geride bıraktı.

PROVOKASYON UYARISI

Provokasyon uyarısı yapan CHP Lideri şöyle konuştu:

''Demokrasiye de adalete de her yerde her ortamda sahip çıkacağız. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum yargı bağımsızlığından söz eden yargıya talimat veriyor. Biz her yerde her ortamda adaleti demokrasiyi sonuna kadar savunacağız. Provokasyon kışkırtıcılık yapıyorlar. Arkadaşlarıma da söyledim hiçbir ortamda provokasyonlara sakın alet olmayın. Adaleti istiyoruz. 15 Temmuz şehitlerini tekrar anıyorum Allah'tan rahmet diliyorum.''