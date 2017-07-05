Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon iddiası

Hürriyet'ten Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, “Aslında dün [3 Temmuz] Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ‘İstanbul girişinde provokasyonlara karşı dikkatli olmamızı uyararak bunu bir şekilde söyledi” dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:

ÜLKÜCÜLERİ KULLANACAKLAR

”Ülkücüler içinden hükümete yakın bir grup bu amaçla kullanılacak. İstanbul'a yaklaşılan bir noktada üzerimize saldırtacaklar. Polisin bu saldırıyı önleyeceğini bekleriz. Görünüşte saldırıyı hükümet yaptırmamış, bizim Adalet Yürüyüşünden tahrik olmuş bir grup yapmış olacak. Bu da hükümetin eline yürüyüşümüzü İstanbul'a ulaşmadan “toplum kutuplaştı, kamu düzeni tehdit altında” diyerek Olağanüstü Hal gerekçesiyle yasaklama bahanesi verecek.”