Kılıçdaroğlu'ndan Necmettin Erbakan hamlesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, vefatının altıncı yılında, Erbakan'ı anmak için düzenlenen “İlim, Fikir, Devlet ve Dava Adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma Programı”nda konuşmak yapmak üzere bu yıl Kılıçdaroğlu'nu davet etti.

Kılıçdaroğlu'nun davete olumlu yanıt vererek, yarın programa katılacağı öğrenildi. Gündüz İstanbul'da önce Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, ardından da partili gençlerle ve parti örgütüyle toplantılar yapacak olan Kılıçdaroğlu, Ankara'ya erken dönerek, geceye katılacak.