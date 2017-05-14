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Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Muğla'daki kaza açıklaması

Muğla-Marmaris karayolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 3 kişi için İzmir'in Buca ilçesindeki Yaylacık Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'En büyük acımız bütün bunların Anneler Günü'nde olması. Bütün annelere başsağlığı diliyoruz' dedi.

Muğla-Marmaris karayolunda meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 3 kişi için İzmir'in Buca ilçesindeki Yaylacık Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "En büyük acımız bütün bunların Anneler Günü'nde olması. Bütün annelere başsağlığı diliyoruz" dedi.
İzmir Buca, en acı Anneler Günü'nü yaşıyor. Dün Muğla-Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiinde meydana gelen midibüs kazasında, Buca ilçesinden Anneler Günü gezisi için yola çıkan çoğunluğu kadın 24 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz ve Fatma Sevindik için Yaylacık Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Anneler Günü'nde böyle bir olay olmasını hiç arzu etmezdik. Onları sonsuzluğa uğurladık. Geride kalanlara başsağlığı diliyoruz. 'Allah rahmet eylesin' diyoruz. İnşallah Türkiye bir daha bu tür trafik kazaları ile karşı karşıya gelmez. En büyük acımız bütün bunların Anneler Günü'nde olması. Çok sayıda kadın kardeşimizin hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzdü. Bütün Türkiye'yi yasa boğdu. İzmirlilerin, Türkiye'nin başı sağolsun. Bütün annelere başsağlığı diliyoruz. Adli soruşturmanın sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" diye konuştu.
(Ceren Atmaca - Atakan Şen - Halil Karahan/İHA)

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