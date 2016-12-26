26.12.2016 19:20 Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Akif'i anma mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 'Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde Akif'in düşünceleri ve uyarıları herkes tarafından dikkate alınmalıdır' dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde Akif'in düşünceleri ve uyarıları herkes tarafından dikkate alınmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy namuslu bir vatansever, Kurtuluş Savaşı'nda milletimize umut aşılayan bir ışık kaynağıdır. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek milli mücadeleye katılmış, I. TBMM'de Burdur Milletvekilli olarak görev üstlenmiştir. 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı/Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı' dizeleri, binbir zorlukla kazandığımız vatana karşı görevlerimizi hatırlatan ebedi bir uyarıdır. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' dizeleri ise halkımızın ruhunda bulunan özgürlük ve bağımsızlık sevdasının en açık ifadesidir. Bir hilal uğruna güneşlerin battığı bugünlerde Akif'in düşünceleri ve uyarıları herkes tarafından dikkate alınmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 80'inci yıl dönümünde vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum."

(Pelin Üzek /İHA)

