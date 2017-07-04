Kılıçdaroğlu'ndan ilk kadın belediye başkanının mezarına ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 20. gününde Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 20. gününde Kocaeli'nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın mezarı ile İzmit'in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarını ziyaret etti.

İzmit Bağçeşme mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın mezarı ile İzmit'in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Yahya Kaptan Mahallesine doğru harekete geçti.

(Kaan Kızıl - Mehmet Oğuzhan Altun /İHA)