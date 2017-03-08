Kılıçdaroğlu'ndan eski İl Başkanının ailesine başsağlığı ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP eski İl Başkanı Selçuk Gedikli'nin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP eski İl Başkanı Selçuk Gedikli'nin evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Demokrasi Meydanında gerçekleştirdiği kısa miting sonrası Sakarya'da bir dönem CHP İl Başkanlığı görevinde bulunan ve Adapazarı ilçesi Dağdibi mahallesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Selçuk Gedikli'nin Serdivan'daki evini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu Gedikli'nin yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu

Sakarya'dan ayrıldı.

(Remzi Şimşek /İHA)